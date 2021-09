Nacional, cada vez más cerca de la clasificación: superó 2-0 a Equidad

Atlético Nacional derrotó 2-0 a La Equidad, por la novena fecha en la Liga II-2021. El conjunto verdolaga aguantó en la etapa inicial y en el complemento liquidó el partido con goles de Baldomero Perlaza y Jefferson Duque, el conjunto antioqueño se afianza en la cima del campeonato y le sigue sacando diferencia a sus escoltas.

Los primeros minutos fueron dinámicos para ambos equipos, aunque Nacional tuvo la primera aproximación al minuto 3, con un remate de Jefferson Duque desde el sector izquierdo que controló bien el arquero Sergio Román. Los verdolagas insistían en el arco rival y al minito 6, Alex Castro tras una gran jugada individual volvió a probar al arquero asegurador que logró atajar con solvencia.



La Equidad reaccionó y por las bandas estaba siendo agresivo, sumada a la presión en campo contrario. Al minuto 13, Omar Duarte tuvo para marcar el primero de la tarde, pero Jonathan Marulanda estuvo atento para bloquear el remate con pierna derecha. Carlos Arboleda sobre el minuto 16 remató de media distancia y la pelota pasó cerca del palo de la mano derecha de Aldair Quintana.



Nacional se metía nuevamente en el juego y entre el minuto 17 al 19, tuvo un par de llegadas peligrosas sobre el arco visitante. Empleando la media distancia como un arma contundente. Sin embargo, el equipo local perdía muchas pelotas en la zona medular por las malas entregas de Bryan Rovira, quien no ha estado en un buen nivel de juego.



Sobre el minuto 30, La Equidad era el equipo que controlaba las acciones de juego, al minuto 33, Joan Castro con golpe de cabeza exigió a Aldair Quintana, los aseguradores estaban en campo contrario y mediante los remates de media distancia y el juego aéreo, sometían al cuadro verdolaga, quienes estaban agobiados y sin salida al ataque.



Sobre el minuto 42, Atlético Nacional volvió a llegar sobre el arco rival, primero fue Jefferson Duque que de cabeza tras un tiro libre de Dorlan Pabón, estuvo cerca de abrir el marcador. El arquero Román dejó un rebote que cazó Dorlan y lo volvió a sacar el ex arquero de Once Caldas y en el centro del área, Emmanuel Olivera de chalaca tuvo su remate, pero este se fue muy débil. En tiempo de descuento y mediante un tiro libre desde el sector derecho, Dorlan exigió al arquero visitante que controló la pelota con seguridad.



En la etapa complementaria, Atlético Nacional hizo su primera variante, se fue con molestias físicas Dorlan Pabón e ingresó Yerson Candelo. Al minuto 3 de juego, una incursión desde el secror derecho, Baldomero Perlaza abrió el marcador, luego de aprovechar un rebote, tras un primer remate efectuado al borde del área.



Tras el gol, Nacional volvió a la carga y luego de un pase largo de Geisson Perea a Yerson Candelo, el extremo derecho se asoció con Yeison Guzmán quien desde el sector izquierdo ubicó a Jefferson Duque, quien fuera del área y un un remate cruzado venció la meta del arquero Román, aumentando la ventaja en el marcador para el local, de gran arranque en el segundo tiempo.



Con el marcador en contra, La Equidad realizó tres cambios al minuto 10: se retiraron Andrés Correa, Juan Mahecha y Omar Duarte, para darle paso a Kevin Salazar, David Camacho y Diego Valdés. El equipo visitante tomó confianza y al minuto 14 tuvo el descuento a través de David Camacho, pero la pelota pegó en el horizontal, salvándose del gol el conjunto antioqueño.



Al minuto 20, Nacional hizo su segundo cambio en el partido, retirando a Yeison Guzmán, quien le dio paso a Jarlan Barrera. Al 23, Kevin Salazar tuvo un mano a mano que logró controlar Aldair Quintana. Un minuto después, Nacional efectuó dos cambios más, se retiraron Jefferson Duque y Alex Castro, ingresando Jonatan Álvez y Danovis Banguero.



Sobre el minuto 31, Diego Valdés con golpe de cabeza, asustó el arco de Nacional, quien llevaba un partido tranquilo con el marcador a su favor. Al 33, se retiró del partido Baldomero Perlaza en medio de una gran ovación de los 16.460 espectadores que asistieron este domingo al Atanasio, en lugar del vallecaucano, ingresó Sebastián Gómez.



El tramo final del partido tuvo emociones de parte y parte, siendo el conjunto asegurador quien trató de buscar el gol, pero la mala puntería y una defensa ordenada evitó que la distancia en el marcador se recortara.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita a Junior en Barranquilla, mientras que La Equidad recibe al Deportivo Pereira.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8