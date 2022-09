Pedro Sarmiento: 'hubo compromiso y voluntad en Montería'

Atlético Nacional venció 0-1 a Jaguares, por la fecha 11 en la Liga BetPlay II-2022. El técnico interino Pedro Sarmiento, valoró el resultado y el esfuerzo de los jugadores para volver al triunfo tras dos jornadas. “El balance es positivo, es bueno sacar el arco en cero, me parece que nos da seguridad, confianza y credibilidad a lo que se está haciendo. Fueron obedientes, el equipo se sintió bastante fuerte. Sé que, con nuestro trabajo, había la confianza para conseguir el resultado. De lo que se trabajó, sirvió para lograr el resultado”, detalló.

Además, “hicimos tres, cuatro sesiones de entrenamiento, los jugadores asimilaron mucho, tuvieron mucha voluntad, muchos deseos de prestar atención y los movimientos fueron adecuados a lo que se había trabajado. Esto es de repetir y repetir, mantener el arco en cero me parece que es un punto de partida importante, después, en la tenencia de balón se tenía una idea y la intención de mantener la pelota en movimiento, logramos mantener la pelota, llegamos en varias oportunidades, ellos hicieron malas entregas. Cuando tuvimos la pelota lo hicimos bien, Nacional es un equipo de respeto, con jugadores de mucha trayectoria, que en la medida que le dan ventajas, ellos aprovechan”.



En cuanto a la función de Dorlan Pabón como media punta, Sarmiento explicó que “conozco el recorrido y la voluntad de Dorlan Pabón, por banda fija a los marcadores. Se sabe ubicar por su experiencia, es malicioso y sin desgastarlo tanto por los costados, queríamos aprovecharlo más en el centro y con su media distancia. Fue una buena maniobra estratégica, es socio en el espacio reducido. Hace rendir nuestro ataque”.



Sobre el pasado, el estratega precisó que “lo que pasó, pasó. Lo que el equipo hizo no se puede cambiar. Nacional acabó de quedar campeón, aprovechamos la parte anímica, intentamos hacer algo diferente, nos sentimos firmes para reducir espacios. Hernán Darío Herrera deja una herencia importante, pero cada técnico dirige de una manera diferente, arrancamos bien y es importante para que el equipo suba en las posiciones en la tabla. El equipo fue obediente, cuando se arman sociedades para recuperar la pelota, hay un orden y se consiguen los resultados. Queda una semana larga de trabajo y recuperación para el próximo partido. Hay que seducir al grupo en mejorar, son atentos, inteligentes y debemos buscar la manera de ser más fuertes”.



Pedro sigue optimista y cree que el equipo podrá mejorar. “Yo confío en mis jugadores, como aceptaron las cosas y como resolvieron. En un clima como este y en las condiciones del terreno de juego, donde la pelota no rodaba, supieron administrar los recursos, no pelearon contra el rival y entendieron que había que jugar con el rival, cuando hubo choques, estuvieron más atentos. Estamos entre los ocho, hay que esperar cómo termina la fecha, quedan 27 puntos y esperamos qué va a pasar. Nacional es un equipo fuerte y tenemos con qué trabajar, te brinda garantías para seguir peleando, vamos partido a partido, estamos muy optimistas de lo que mostró el equipo”.



Finalmente, el técnico comentó que “hay que seguir trabajando, confío en ellos, hay muchos jugadores que estudian para ser entrenadores, notamos ese interés y debemos estar de acuerdo. Cuando hay un grupo unido y con experiencia, esperamos sumar a los muchachos de las inferiores, que tengan posibilidades en la medida que cada uno de los partidos nos lo vaya permitiendo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8