Pedro Sarmiento no se relaja: 'Faltó paciencia, no estuvimos claros'

Atlético Nacional derrotó 1-0 a Patriotas, por la fecha 14 en la Liga BetPlay II-2022. Tras lograr la tercera victoria consecutiva, el técnico Pedro Sarmiento hizo un balance sobre el encuentro en que los verdolagas lograron escalar parcialmente, a la quinta posición del campeonato.

"Hay que tener en cuenta al rival. Patriotas está peleando el descenso, pero fueron ordenados. A nosotros nos costó mucho hacer las entregas, cometimos errores que no favorecieron la intensidad. Faltó calma y paciencia. Ellos aprovecharon que no estuvimos finos. Hay que pulir muchas cosas, tener más criterio cuando se sostiene la pelota. No podemos generar espacios a la fuerza, hay que jugar con el rival, no contra el rival. Hay momentos de emoción y debemos tener esa calma para jugar. El equipo en defensa es fuerte", detalló.



Además, el técnico indicó que "sacamos la victoria a pesar de la expulsión y con la atajada de Kevin Mier, llevamos tres partidos con el arco en cero y eso llena de mucha confianza".



Pensando en lo que viene, Pedro comentó que "en la fecha casi todos los visitantes sumaron, está todo muy apretado. Todos hacemos cuentas. Quedan 21 puntos, estábamos décimos en la tabla y había que darle manejo a este partido. No he pensado si sigo o no en el cargo, vivo el presente. No me interesa nada más, ellos tomarán las decisiones y yo hago lo mío, que es el mejor trabajo y lo que me corresponde. Hay que estar tranquilos".



Analizando el nivel de Nelson Palacio y Alexander Mejía, el estratega señaló que "Nelson Palacio es un jugador que le tenemos mucha confianza. Es fácil querer a todos los jugadores, cada uno tiene su forma de ser, pero los entiendo y entusiasmado buscan dar más. Nelson es un buen muchacho, tiene potencia, recorrió 11 kilómetros. (Alexander) Mejía es un jugador líder del grupo, un hombre importante que conoce de táctica y tiene mucha capacidad. Le apostamos también a los jóvenes con medida para que puedan tener minutos de juego. Los jóvenes van tomando experiencia con el grupo".



Finalmente, el técnico narró el momento en el que tuvo que cambiar las variantes tras la expulsión de Danovis Banguero. "Íbamos a hacer otro cambio, entraría (Daniel) Mantilla en lugar de (Andrés) Andrade, pero por la expulsión tuvimos que cambiar el plan. Teníamos opciones de contragolpe, recorrimos muchas distancias y buscamos fortalecernos atrás y estar ordenados para sacar el resultado".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8