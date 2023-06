Autuori criticó las decisiones arbitrales: ‘El juez cierra la vista’

Atlético Nacional consiguió el cupo a la final y se enfrentará a Millonarios, en una disputa inédita de la Liga BetPlay. El cuadro verdolaga sufrió y sacó el resultado sobre el final. Paulo Autuori, técnico del cuadro verdolaga, destacó la lucha de sus futbolistas. Estas fueron las palabras del estratega, luego de ganarle al Deportivo Pasto.



Ánimo del equipo luego de la agónica clasificación: hoy puedo hablar, lo he hecho cuando hemos perdido. Estoy orgulloso de estos muchachos. Felicitarlos y este triunfo fue de la resiliencia. Importante fue clasificar antes en Libertadores, con dos fechas. Pelearemos en el primer puesto, importante ganar Supercopa y recuperar jugadores. Tuvimos muchos lesionados, algunos suben muchísimo su nivel.



Me quedo feliz con un jugador tan joven con madurez como Samuel. Es un montón de cosas, como el primer semestre que hemos logrado. El segundo tiempo hemos creado muchas opciones, con jugadas elaboradas. Desafortunadamente no fuimos eficaces, el equipo fue resiliente. Estos muchachos tienen sentido de ayuda mutua.



Críticas al arbitraje: esto es bueno para el fútbol colombiano. Hay buenos jugadores, buenos entrenadores como tienen Alianza, Pasto, Águilas. Esto es importante, Pereira ganó el semestre pasado. Aquellos que analizan deberían hablar esto, pero la preocupación solo es los grandes, pero el fútbol colombiano y alrededor, necesita esto. Que entren otros y peleen cosas grandes, esto eleva el nivel de todos.



El más rescatable del grupo es esto, el otro fue muy interesante. Hay que tener cuidado en algunas cosas, no puedo no hablar de este tema. En este partido había cámaras y el balón no entró, pero en Pasto la pelota entró y no había cámaras ahí. Ocampo fue expulsado por una entrada por una acción que no era roja. El mismo arbitro cerró la vista para una acción peor, lo ha lastimado de forma clara y no lo ha echado.



Son situaciones claras que no hacen bien al fútbol colombiano. Cuando otros quieren ganar protagonismo, incluso nosotros los entrenadores, mal hecho. Es de los hinchas y jugadores.



Equipo competitivo: tuvimos siete partidos con un hombre menos, entre de ellos, 45 minutos menos y no sufrimos goles en tres de estos. Es de mejorar la competitividad, siempre hablo de estar grandes a todos los niveles, encontramos por obra y mérito de los jugadores el pase a la final.



Es una linda oportunidad para ver qué esta este proceso, es un sistema en construcción y reconstrucción. Con un nivel competitivo de mezcla explosiva, buscamos mantener una evolución en lo técnico y competitivo.