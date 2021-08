‘Tras el gol, conseguimos ser muy sólidos’: Alejandro Restrepo

Es complejo analizar un partido de fútbol en el que los violentos fueron los vencedores, las situaciones violentas en las tribunas ocurridas en el entretiempo del partido entre Independiente Santa Fe contra Atlético Nacional, hizo que tardara poco más de una hora para que se reanudara el encuentro. Al final del encuentro, el técnico Alejandro Restrepo habló en rueda de prensa sobre el trámite del juego y lo extradeportivo.



“Fue un partido muy parejo en el primer tiempo, con dos equipos que se estudiaron mucho, ellos buscando evitar que encontráramos hombres libres en el tercio medio, nosotros quizás hasta el minuto 25 nos costó encontrar esos hombres. A partir de ahí, el equipo se soltó un poco, en el segundo tiempo hicimos ajustes y tras el gol, conseguimos ser muy sólidos. Hay que entender de un rival que compitió muy bien, cuando estuvo por debajo en el marcador, hicieron sus cambios para ir por el partido. Nosotros con Alex Castro teníamos un hombre más rápido por banda, nos acomodamos mejor y encontramos más situaciones para aumentar el marcador”, indicó Restrepo.





Sobre los hechos violentos, el técnico comentó que “Es una situación que no dependía de nosotros, lamentamos los hechos porque era un contexto muy lindo con el regreso del público al estadio, con las familias. Nunca queremos que esto suceda, las autoridades y los árbitros decidieron seguir y nosotros estamos acá para brindar espectáculo”.



Por su parte, Yerson Candelo, el jugador de Nacional en la rueda de prensa opinó sobre el tema. “Indudablemente, el mensaje está de parte de todos. El buen comportamiento y decirle no a la violencia es un punto muy importante, porque le estamos dando el ejemplo a muchos niños que son el futuro del país. Esperamos que una situación como la vivida en este partido, no se vuelva a repetir”.



Volviendo al tema deportivo, el estratega detalló que “en estas ocho semanas, hemos estado trabajando en una idea de juego, donde tenemos variantes. En unos juegos apostamos por jugadores con más dominio de banda, tenemos variantes y dependiendo de los rivales y del momento en el torneo, vamos a usar otras alternativas”.



En cuanto a la labor de Jefferson Duque en el ataque, Restrepo resaltó que “Jefferson (Duque) no necesita presentación de mi parte, es un jugador que le ha dado alegrías al club, goleador del torneo anterior y estamos muy contentos de poder contar con él. No solo hace goles, pero también lidera situaciones, crea espacios para sus compañeros, defiende la pelota parada y es un ejemplo para este grupo como compite y sigue vigente, por eso decidimos mantenerlo en la cancha”.



Además, Yerson Candelo valoró el buen desempeño del equipo en este arranque del campeonato donde suman siete puntos de nueve posibles. “Ha sido muy importante la solidez defensiva que hemos venido encontrando, la propuesta de juego es muy ambiciosa y partido a partido nos fuimos consolidando. Con el pasar de los partidos y las victorias, vamos a estar mucho más consolidados en la idea de juego, tenemos el objetivo de conseguir el título”.



Finalmente, el extremo vallecaucano describió sobre qué mejoraron para la etapa complementaria. “En el entretiempo hablamos sobre el posicionamiento en el campo de juego fue importante para lograr el desequilibrio, sumada a la llegada de Baldomero (Perlaza) por sorpresa, prácticamente ya está patentada. Hay que seguir mejorando, consolidar esta idea de juego, pero ganando vamos por muy buen camino, crear más opciones, pero esto se da poco a poco”.



