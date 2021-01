Danovis Banguero confía en la construcción de Atlético Nacional

La derrota de Atlético Nacional sobre La Equidad, prendieron las alarmas en el conjunto verdolaga. Danovis Banguero, quien sumó su primer partido completo en el equipo lamentó el resultado, pero es propositivo, teniendo en cuenta las unidades de trabajo por delante que tendrá el equipo para preparar los próximos partidos.



“Desarrollar un fútbol fluido fue muy difícil con ese estado de la cancha. Puede sonar excusa, pero a nuestro estilo no nos dejó jugar de la mejor manera, creo que ellos tampoco, pero se les acomodó con el resultado. Entonces es imposible jugar un buen fútbol en el estado de esa cancha”, indicó Banguero.



Sobre el partido en Zipaquirá, el ex lateral del Tolima expresó que “es normal jugar en un terreno desconocido, entrar con muchas precauciones. No es buscando una excusa, pero para ambos equipos, el primer tiempo fue de un mayor conocimiento de la cancha, en el segundo tiempo nos soltamos más, desarrollamos un mejor fútbol. Estamos en un equipo en construcción, acabo de llegar al proyecto, estamos sumando, mejorando partido a partido y queremos seguir de esa manera para consolidar el equipo”.



Continuando con el análisis de la derrota frente a los aseguradores, Danovis precisó que “en este partido, era imposible arriesgar con buen juego, con salida de laterales y apoyo sobre el ataque porque la cancha no lo permitió. Vas a tirar una pared, no sabemos dónde va a caer, si pica, si se va, si cae en algún hueco. Por ahí con el resultado en contra, tocaba arriesgar de cualquier manera, no era la intención no sumar tanta gente en el ataque. Pero la cancha y el rival lo hizo de esa manera”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8