Un ex Cali podría llegar al arco de Nacional: ¿Lo concretarán?

Luego de la salida de Kevin Mier al fútbol mexicano, y la no contratación de Wuilker Fariñez luego de no superar los exámenes médicos, Atlético Nacional no descansa y sigue explorando otras alternativas para fichar un portero de cara al inicio de la Liga BetPlay y la Copa Libertadores en este 2024.

Frente a estos dos hechos negativos para el conjunto antioqueño, el equipo que dirige Jhon Jairo Bodmer estaría planeando en buscar a un guardameta uruguayo que ya tiene experiencia en atajar en el fútbol profesional colombiano.

Según informa el periodista uruguayo, Rodrigo Romano, Atlético Nacional buscará fichar al portero Guillermo de Amores, quien tuvo un paso por el Deportivo Cali, y actualmente milita en Peñarol de la liga ‘charrúa’.

La información que da Romano es que el conjunto ‘verdolaga’ ya le realizó una oferta económica al club uruguayo por los servicios de Guillermo de Amores, y ahora tanto Peñarol como el portero de 29 años analizan si la opción es viable para las dos partes.

Guillermo de Amores con Peñarol estuvo en 18 partidos durante el 2023, donde disputó 1.620 minutos y dejó 7 vallas invictas con el ‘Bolso’.

Cabe resaltar que Atlético Nacional cuenta con Harlen Castillo, quien renovó hasta diciembre del 2025, y con los canteranos Luis Marquinez y Mateo Valencia, como los porteros que tiene el cuadro antioqueño para este inicio de año.

En los próximos días se confirma como seguirán las negociaciones entre el portero uruguayo y Atlético Nacional, para comenzar con otro portero en este primer semestre de la Liga BetPlay.