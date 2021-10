Atlético Nacional, aplicado y contundente para superar a Once Caldas

Con 12 victorias, Atlético Nacional ratificó su liderato y asaltó la punta en la reclasificación. Logros que motiva a sus hinchas a ilusionarse con volver a levantar un título luego de cuatro años. Frente a Once Caldas, fue un equipo tranquilo, aplicado y contundente, para seguir sumando puntos y consolidar una idea de juego. A continuación, el análisis de este nuevo triunfo verdolaga.

Arco en cero: Por segundo partido consecutivo, Nacional sacó su arco en cero. Lo que ratifica el buen momento defensivo y en el caso de Aldair Quintana, el arquero sigue evolucionando en sus intervenciones, mostrando una mayor seguridad. Los equipos se van armando de atrás hacia adelante y que no le marque, es importante.



La llave del gol: En momentos donde no tenía mucho control de juego, Nacional logró marcar los goles para llevarse este triunfo. Jefferson Duque sigue demostrando un gran nivel, acumula nueve goles este semestre y en todo el año ya suma 24 goles, su mejor año deportivo. Andrés Andrade volvió al gol y eso es un parte de tranquilidad para un jugador que le costó volver tras su lesión sufrida con la Selección Colombia.



Versatilidad táctica: Movimientos claves, cambios de posición, ensanchamiento de la cancha y llegar con muchos jugadores, son algunas de las bases de un Nacional que sigue sorprendiendo.



Aplicación: Nacional logró aplicarse en el juego, incluso, cuando Once Caldas sostenía la pelota, no había desespero, la recuperación era rápida, así como las transiciones de defensa a ataque. Faltan pulir detalles, pero en general, hay buenas ideas.



Cambios: Los jugadores que ingresaron no desentonaron y lograron mantener el volumen de juego. Esa es una asignatura que tenía pendiente el técnico Alejandro Restrepo, que con los partidos y la mecanización de los movimientos se van resolviendo. Cabe destacar, que Nacional no tenía por lesión a Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera y Jonatan Álvez, lo que muestra una buena gestión del grupo.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8