Román dio sus razones para salir de Millonarios y advirtió a Candelo

Aunque estuvo convocado para el partido de la fecha 3 ante su exequipo, Andrés Felipe Román fue oficialmente presentado ante los medios de comunicación este jueves.



El nuevo lateral de Atlético Nacional no debutó ante Millonarios el pasado fin de semana pero pretende hacerlo cuanto antes. En la charla de prensa se mostró contento por asumir este nuevo reto en el campeón colombiano, se refirió a las razones para no renovar con los azules y habló de la competencia con Yerson Candelo por el puesto.

"Revisamos todas las ofertas", mencionó Román sobre el porqué le dio el sí a Nacional. "No solo se vio el factor económico sino también el tema de crecer. Me faltan etapas por quemar y quiero hacer una buena participación internacional representando a Atlético Nacional (...) Muy contento por la llegada al equipo, me han recibido muy bien y espero adaptarme lo más rápido posible”.



El exjugador de Millonarios a quien en la capital no le perdonan haberles "hecho el feo" en la renovación, dijo sentirse muy a gusto con su nuevo equipo. "El recibimiento del grupo ha sido muy bueno, estoy contento y motivado. A nivel físico voy cogiendo la forma de a poco; me he sentido bien durante los últimos entrenamientos. Tengo ganas de jugar, se lo manifesté al profe ('Arriero' Herrera), me he sentido bien y espero sumar minutos en el próximo partido".



Finalmente, Román se refirió a la difícil competencia que tendrá con un hombre de Selección Colombia por el puesto en Nacional. "Yerson Candelo es un excelente jugador, con muy buenas condiciones. Espero nos podamos complementar para sacar lo mejor de cada uno (...) Físicamente me he sentido bien y también creo que por el talento humano de Atlético Nacional podría ser más fácil”, reconoció el lateral bogotano.