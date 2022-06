Nacional venció a Bucaramanga y se ilusiona con la final: análisis

Atlético Nacional le repitió la ‘dosis’ al Bucaramanga y lo venció 0-1 en el estadio Alfonso López, por la cuarta fecha del cuadrangular A en la Liga I-2022. El conjunto verdolaga no brilló como en el anterior juego, pero fue contundente en el segundo tiempo. A continuación, les compartimos cinco puntos claves de los antioqueños que los tienen con 8 puntos, en el primer lugar del grupo, con tres de ventaja sobre Millonarios.

Kevin Mier y un nuevo arco en cero: El arquero de Atlético Nacional cada vez es más importante en el funcionamiento del equipo. Aparece cuando lo exigen, es atajador, tiene buen dominio con los pies y genera tranquilidad cuando el equipo realiza el inicio y salida de juego. Tras tres partidos de los cuadrangulares, el barranqueño sacó su primer arco en cero.



Cambios: Luego de un opaco primer tiempo, donde Bucaramanga sometió a Nacional. En el descanso, Hernán Darío Herrera supo replantear el equipo y mediante el ingreso de Yeison Guzmán y Jhon Duque, los verdolagas lograron agrupar el sistema, soltar a Sebastián Gómez y darle más libertades ofensivas, Dorlan Pabón pasó de volante extremo a un ‘falso 9’ y por el centro, el delantero logró fabricar la jugada que derivó en el penal para el triunfo. Los cambios posteriores fueron de refresco y mantenimiento en el resultado, sin alterar la estructura.



Dorlan Pabón y la eficacia: ‘Memín’ fue ficha clave en el ataque visitante. Aunque el primer tiempo no logró ser un jugador desequilibrante, en el complemento aportó con el gol, movimientos para fijar a los zagueros y desgastar a un Bucaramanga que se confundió tras irse en desventaja. Con más madurez, labores colectivas y esa fuerte pegada, Pabón es uno de los pilares del equipo.



Orden defensivo: Emmanuel Olivera con Juan David Cabal, se siguen consolidando en la zaga verde, junto a Mier y Danovis Banguero, hacen que Yerson Candelo pueda soltarse más al ataque, aunque el vallecaucano ha mejorado en defensa. Les falta coordinar algunos movimientos, pero el mantener el arco en cero, es fruto de ese trabajo colectivo. Sin olvidar la labor en defensa de Sebastián Gómez, un jugador de dos áreas y con gran despliegue físico.



Gestión de las emociones: Al igual que en Barranquilla, Nacional no se desesperó con la propuesta ofensiva de su rival. Supo contenerse, pensar y desde el descanso, lograr replantear el partido para ganarlo. Le cedió la pelota y la presión a su rival, mantuvo la ventaja en el marcador y sobre el final, jugó en campo contrario sin ‘rifarla’ ni cometer locuras. Si podían atacar, lo hacían, si no, se conformaban con alejar la pelota de su campo.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8