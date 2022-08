Nacional, a continuar la senda ganadora: visita a Alianza Petrolera

Atlético Nacional visita este sábado, a las 6:10 p.m., a Alianza Petrolera, por la sexta fecha en la Liga II-2022. Luego de vencer al Deportivo Pasto, los dirigidos por Hernán Darío Herrera esperan seguir recuperándose en el campeonato y escalar posiciones en la tabla. Sin novedades en la nómina, el equipo verdolaga buscará seguir sumando puntos.



Jarlan Barrera, jugador que estuvo en el ojo del huracán tras el partido contra Junior y por sus declaraciones, espera que el equipo siga en el camino del triunfo. “Entendemos a la hinchada, no fue un buen comienzo, lo único que podemos decirles es que nos disculpen, nos duele arrancar así un torneo. Queremos siempre ganar, el compromiso es el mismo, hay que demostrarlo ahora y se viene un partido duro para sacar la jerarquía y sumar un triunfo”.



Además, el samario remarcó que “nos falta seguir ganando, se vienen partidos importantes. Cuando este equipo está bien de manera competitiva, los resultados van a ir llegando. Nos sentimos cómodos ganando, si nos toca resguardarnos o contragolpear, presionar arriba, lo va pidiendo cada partido. Contra Pasto propusimos presionar a un equipo que le gusta jugar y funcionó a la perfección”.



En cuanto al próximo rival, Barrera indicó que “Alianza Petrolera es un rival complicado, nos ocupan bien los espacios. Nosotros debemos circular la pelota, más colectivo, es lo que estamos trabajando y sea un punto de partida para seguir sumando. Contra equipos con mayor volumen de ataque, hay que medirnos en lo defensivo. Se vienen equipos complicados y debemos demostrar que sí se puede”.



Por su parte, el técnico Hernán Darío Herrera valoró el presente del equipo y esperan afianzar mejores rendimientos. “El grupo lo veo muy bien anímicamente, estamos trabajando en recuperarlo. Lo que se vio contra Tolima y Pasto son cosas muy buenas y esperamos seguir mejorando para retomar el nivel. Hemos trabajado en la posesión de la pelota, en eso vamos a insistir para mejorar más cosas”.



El entrenador profundizó en que “le debo dar la confianza al grupo y tengo jugadores que pueden con esa estructura. Ya mostramos cosas interesantes y debemos seguir por ese camino. Hemos tenido dificultades en la pelota quieta, sin Gómez y Cabal hemos sufrido inconvenientes, por 3 goles que nos hayan marcado de pelota quieta, no tiene que ver que no podamos defendernos, tenemos que reforzar conceptos”.



En cuanto a lo que pretende del equipo verde, Herrera señaló que “a Nacional quiero agregarle lo que mostramos contra América, el primer tiempo contra Pasto y el primer tiempo en Ibagué. Quiero volver a los dos volantes ofensivos con un mediocentro, sin ser tan folclóricos. Soy un convencido que me gusta el juego bonito, yo lo jugué y en Nacional siempre se ha jugado bonito. Ganamos un título que era necesario y ahora debemos ser más ofensivos. No le tengo miedo a los rivales, Nacional cuando se dedica a jugar, le tienen miedo”.



Datos entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional

Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Alianza Petrolera se enfrentaron en 18 ocasiones, con 14 victorias verdes y cuatro empates. En cuanto a goles marcados, los antioqueños anotaron 46 y recibieron 14.



Atlético Nacional mantiene el invicto ante Alianza Petrolera en Primera División, tras 18 enfrentamientos entre ambos. Los verdolagas suman 14 triunfos y cuatro empates ante los de Barrancabermeja.



Alianza Petrolera se quedó sin anotar en dos de sus últimos cuatro partidos como local en Primera División (dos victorias, dos derrotas), la misma cantidad de veces que en sus 22 compromisos previos en casa (11 victorias, siete empates, cuatro derrotas).



Atlético Nacional marcó y recibió gol en sus últimos ocho partidos en Primera División (tres victorias, dos empates y tres derrotas). Los ocho encuentros que lleva sin dejar su arco en cero es la mayor racha activa de la máxima categoría.



Ningún equipo cobró más tiros de esquina en corto que Alianza Petrolera en la Liga II-2022 (siete).



Emanuel Olivera es el único jugador de Atlético Nacional que disputó todos los minutos posibles en la Liga II-2022 (360), liderando a su equipo en duelos aéreos ganados (seis), despejes (17) e intercepciones (nueve).



De los últimos cinco partidos, Nacional ha ganado tres y los otros dos restantes fueron empate sin goles.



Atlético Nacional nunca ha caído derrotado ante Alianza Petrolera tras 17 enfrentamientos en Primera División (14 triunfos y cuatro empates).



Dayro Moreno con cuatro goles, es el máximo anotador de los duelos entre Atlético Nacional y Alianza Petrolera.



Dorlan Pabón marcó el último gol de tiro libre directo justamente contra Alianza Petrolera, el pasado 5 de septiembre de 2021. Dorlan había anotado otro gol este año, pero por el desvío de un jugador, no se reconoce como gol de tiro libre directo.



Alineación probable

Atlético Nacional: Kevin Mier; Andrés Felipe Román, Cristian Castro Devenish, Emmanuel Olivera, Álvaro Angulo; Jhon Duque, Andrés Andrade, Jarlan Barrera; Daniel Mantilla, Dorlan Pabón, Jefferson Duque.

D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 6:10 p.m.



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Árbitro: Jhon Hinestroza (Chocó).



VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).



TV: Win Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8