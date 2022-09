Junior se reta con Alianza Petrolera aunque tiene la cabeza en Millos

El Junior de Barranquilla tiene en mente ganar todo lo que se le atraviese. Así lo han dejado claro sus jugadores y el mismo técnico Julio Comesaña, quien no ocultó que ya piensan en la final de Copa Betplay ante Millonarios, que será a mitad de semana. El reto frente a Alianza Petrolera no es menor y necesitan ganar para ganar posiciones y acercarse a los ocho. Una derrota los dejaría muy mal parados en la tabla.



El equipo tiburón viajó a Barrancabermeja y se espera que Comesaña guarde a sus mejores hombres pensando en la final del miércoles, de la que ya dijo afrontarán "con lo mejor" que tienen. Es decir, varias de las fichas claves, que estuvieron en la pasada derrota ante el albiazul por Liga, repetirán formación en Copa y es muy poco probable que sean utilizados ante Alianza.

"Tenemos que pensar en el juego con Alianza Petrolera, pero también hay que pensar en Millonarios. Vamos a tratar de armar un equipo ante Alianza con el que podamos ganar y acá ante Millonarios vamos a poner todo lo mejor que podamos", comentó el técnico uruguayo en la charla con los medios, donde mencionó que guardará a varios fatigados pensando en la final.



Alianza Petrolera viene de empatar 0-0 con Patriotas y necesita reponerse rápidamente del bache. No gana desde la séptima fecha cuando derrotó a domicilio a Cortuluá por dos goles. Después de eso igualó con Cali, Pasto y Patriotas, y cayó ante Bucaramanga, Águilas y Equidad. A Hubert Bodhert y los suyos les urge ganar para acortar distancia con el grupo de los ocho.



Por otro lado, Junior volvió a apostarle a Julio Comesaña en la dirección técnica tras la salida de Juan Cruz Real y la apuesta no es otra que la de clasificarse entre los ocho. Un triunfo los dejaría muy cerca de asaltar el grupo. Sin embargo, acumulan cuatro jornadas sin ganar y su caída más reciente fue en el Metropolitano ante Millonarios por 0-1. Las última vez que ganó fue en la fecha 9, es decir hace un mes, cuando venció 2-1 al Tolima.



Desde 2018, Junior no consigue una victoria en Barrancabermeja. Los últimos dos partidos terminaron igualados: 0-0 en Liga 2019-II y 1-1 en Liga 2021-II. Este año ya se enfrentaron en el primer semestre y ganaron como locales por 3 a 1. Ese día marcó Luis 'Cariaco' González y Miguel Borja anotó doblete. Por Alianza descontó Kevin Londoño.



Alianza Petrolera vs Atlético Junior

Día: Domingo, 24 de septiembre

Hora: 6:10 pm

Estadio: Daniel Villa Zapata

Árbitro: Luis Matorel

TV: Win Sports +