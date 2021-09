Tolima no perdonó a Huila: ganó de visita y escaló en la clasificación

En el Plazas Alcid de Neiva se volvió a vivir un clásico del Tolima Grande en la Liga, que no se veía desde el descenso del conjunto huilense en 2019. Al final, los puntos se fueron para Ibagué. Sergio 'Checho' Mosquera fue la gran figura en el partido que cerró la jornada 9. Los tolimenses se treparon a la tercera casilla en la clasificación.



Los dirigidos por Alberto Rujana, con su público en la tribuna, se fueron en ventaja muy rápido. Transcurría el minuto 5 cuando Elvis González levantó una pelota desde la izquierda y Brayan Moreno, tras deshacerse de los espigados centrales, conectó de palomita para el 1-0.



Sin embargo la dicha no duró mucho. A los 18', Sergio Mosquera aprovechó un tiro libre frontal, muy cerca al área, para clavar el 1-1 con un potente disparo que pasó por un costado de la barrera. Giovanni Banguera le regaló el palo y simplemente la vio pasar.



Antes de irse al descanso, Harlin Suárez probó con un zapatazo de media distancia, en el que Álvaro Montero tuvo que exigirse para desviarlo. Así se fueron a camerinos.



En el complemento, Huila le sacó el pie al acelerador y el cuadro Pijao empezó merodear en predios de Banguera. Un par de tiros de esquina que no fueron aprovechados, y una jugada más que desvió el golero.



Cuando transcurría el minuto 67, Montero metió un pase largo y Ánderson Plata, quien se movía por sector derecho, asistió a Yohandry Orozco. El volante remató al arco pero estrelló la pelota en Diego Arias. Tras un chequeo VAR, el árbitro determinó mano de Arias. Mosquera, el autor del primer gol, se encargó de trasformar la acción en gol. (1-2).



Orozco adivirtió a los 76', aprovechando un espacio e intentándolo desde fuera del área. El disparo salió ligeramente desviado por el vertical izquierdo de Banguera. La respuesta del local no tardó en llegar. Lo hicieron por la vía de la media distancia. Primero buscó Suárez, a los 85', y dos minutos después, el que lo intentó fue Harold Rivera, quien llevaba unos minutos en cancha.



Huila intentó hasta el último minuto al menos rescatar un punto, pero Tolima se resguardó bien y le cerró cualquier espacio. Al final, los de Rujana (que tienen un partido pendiente frente a Junior) no consiguieron aprovechar los resultados que se le dieron pensando en el descenso. Quindío y Jaguares perdieron; Pereira sumó un punto.