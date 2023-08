Bucaramanga no da su brazo a torcer en Liga: venció a Jaguares en casa

Atlético Bucaramanga sigue dando de qué hablar en lo que va de la Liga BetPay y este lunes logró una victoria cómoda sobre Jaguares de Córboda en condición de local.. Con este resultado, llegó a 10 puntos y sacó buena diferencia respecto a su perseguidor en la tabla de clasificación.



El local salió con todo en el primer tiempo en el estadio Alfonso López pero, a pesar de las aproximaciones, el arco no parecía abrirse. Sin embargo, en el minuto 40, el defensor Carlos Baéz evitó que el balón entrara con una mano dentro de su área y el árbitro lo expulsó, además de señalar pena máxima.



Misael Martínez se encargó del disparo desde los doce pasos y lo canjeo por gol para poner el 1-0.

Los segundos 45 minutos fueron planos y no ocurrió mucho sino hasta el minuto 58. Javier Reina recibió el pase de Víctor Meía y definió para el 2-0.



Jaguares, que no había tenido ninguna oportunidad en el partido, se topó con una chance irrepetible a falta de 15 para el final. Una infracción dentro del área fue señalada como penal pero Jhonier Viveros, en lo que fue el primer remate del visitante en el partido, no pudo con el portero James Aguirre.



En el minuto 85, John Pérez cerró el partido con una definición de pierna derecha desde el centro del área que puso el 3-0 final.

Bucaramanga avanza a paso firme. La próxima semana enfrentará a Millonarios por Copa en Bogotá y, posteriormente, por Liga, visitará a Nacional. Jaguares, por su parte, se mederiá con el Embajador el 13 de agosto en el Jaraguay.