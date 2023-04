La mala hora de Teo: Cero goles, dura sanción y dudas en Bucaramanga

Teófilo Gutiérrez no ha sido en la cancha un modelo de buena conducta. Y muchos lo excusan por su aporte, por su experiencia, por el empuje y la ambición que imprime en sus equipos. Pero ahora son más dudas que certezas lo que lo rodea en Atlético Bucaramanga.

Paciencia le han tenido. Necesitó tiempo de adaptación a su llegada a la capital santandereana, en la cual se animó hasta a hablar de una estrella dada su condición natural del campeón, fue entrando poco a poco y ahora ya reclama titularidad.



Pero ¿sobre qué base? El barranquillero suma 12 partidos, 658 minutos, no ha marcado goles, no ha dado una sola asistencia y en su registro solo cuenta con 7 remates a la portería.



A esas decepcionantes cifras sumó un detalle no menor: se hizo expulsar por una airada discusión con el árbitro en el partido contra Independiente Medellín y, en vista de todos los antecedentes que registra, le impusieron tres fechas de sanción, que lo sacan de los duelos contra Boyacá Chicó Unión Magdalena y La Equidad y solo le permitirían estar en la última fecha del todos contra todos contra el América de Cali.



Justo cuando más se necesita, en un momento crítico en el que Bucaramanga ya no aspira a los cuadrangulares pues es penúltimo de la Liga con solo 13 unidades, pero requiere urgentemente sumar puntos para evitar el riesgo de descenso, su contratación estelar de la temporada no está.



Hace tiempo que vive de su buen nombre, el prestigio de ser mundialista y haber llegado considerarse uno de los mejores de América, pero la influencia de Teófilo Gutiérrez no es la misma que llegó a tener en la última estrella del Deportivo Cali. Ha ido dando tumbos después de ese éxito que podría marcar otras decisiones. La del Bucaramanga, por ahora, sería no renovar su costoso contrato, el cual vence a mitad de año. No tendría razones para hacerlo.