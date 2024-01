Habrá partidazos: así se jugarán fechas 2, 3, 4 y 5 de Liga I-2024

El fútbol colombiano iniciará en pocos días y es por ello que la Dimayor confirmó recientemente la programación de las primeras cinco fechas de la Liga Betplay I-2024.



La primera fecha tendrá grandes juegos, pero lo que serán las siguientes cuatro jornadas habrá duelos que ningún hincha se querrá perder.



En cuanto a la segunda fecha el duelo más destacado será el duelo entre América de Cali y Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero mientras que Millonarios jugará ante Bucaramanga y Junior deberá visitar a Chicó en Tunja, una plaza donde no ha sacado grandes resultados.

En la tercera destacan los duelos entre Tolima y América, Nacional contra Once Caldas, Junior y Medellín, dos clubes que revalidarán la final de la Liga Betplay II-2023 y Millonarios ante Alianza.



Para la cuarta jornada, destaca los juegos entre Tolima y Millonarios, Medellín contra Deportivo Cali y Águilas Doradas ante Nacional.



Finalmente, en la quinta fecha destaca la disputa de uno de los clásicos del país como lo es Millonarios contra América, duelo que se jugará en El Campín el próximo 7 de febrero.



Fecha 2 de Liga Betplay I-2024



Jueves, 25 de enero



Fortaleza vs. Patriotas Boyacá

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá)

TV: Win Sports y Win +



Águilas Doradas vs. Once Caldas

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Alberto Grisales (Rionegro)

TV: Win Sports y Win +



Viernes, 26 de enero



Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: La Libertad (Pasto)

TV: Win Sports y Win +



Alianza Petrolera vs. Deportivo Cali

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata (Barrancabermeja)

TV: Win +



Sábado 27 de enero



Santa Fe vs. Envigado

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: El Campín

TV: Win Sports y Win +



Jaguares vs. La Equidad

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Jaraguay (Montería)

TV: Win Sports y Win +



Independiente Medellín vs. Deportivo Pereira

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

TV: Win +



Domingo 28 de enero



Boyacá Chicó vs. Junior

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia (Tunja)

TV: Win +



América de Cali vs. Atlético Nacional

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

TV: Win +



Atlético Bucaramanga vs. Millonarios

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Alfonso López (Bucaramanga)

TV: Win +



Fecha 3 de Liga Betplay I-2024



Martes 30 de enero



Patriotas Boyacá vs. Águilas Doradas

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia

TV: Win Sports y Win +



Deportivo Cali vs. Fortaleza

Hora: 6:15 p.m.

Estadio: Palmaseca

TV: Win Sports y Win +



La Equidad vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

TV: Win +



Miércoles 31 de enero



Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

TV: Win Sports y Win +



Millonarios vs. Alianza Petrolera

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: El Campín

TV: Win +



Deportes Tolima vs. América de Cali

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

TV: Win +



Jueves 1 de febrero



Envigado vs. Boyacá Chicó

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

TV: Win Sports y Win +



Atlético Nacional vs. Once Caldas

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

TV: Win +



Junior vs. Independiente Medellín

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Metropolitano

TV: Win +



Viernes 2 de febrero



Jaguares de Córdoba vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Jaraguay

TV: Win Sports y Win +



Fecha 4 de Liga Betplay I-2024



Sábado 3 de febrero



Deportes Tolima vs. Millonarios

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

TV: Win +



América de Cali vs. Patriotas Boyacá

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

TV: Win Sports y Win +



Domingo 4 de febrero



Fortaleza vs. Envigado

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

TV: Win Sports y Win +



Águilas Doradas vs. Atlético Nacional

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

TV: Win +



Alianza Petrolera vs. Junior

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

TV: Win +



Lunes 5 de febrero



Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia

TV: Win Sports y Win +



Deportivo Pasto vs. Jaguares

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: La Libertad

TV: Win Sports y Win +



Independiente Medellín vs. Deportivo Cali

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

TV: Win +



Martes 6 de febrero



Once Caldas vs. La Equidad

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Palogrande

TV: Win Sports y Win +



Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: El Campín

TV: Win +



Fecha 5 de Liga Betplay I-2024



Miércoles 7 de febrero



Envigado vs. Alianza Petrolera

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

TV: Win Sports y Win +



Millonarios vs. América de Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

TV: Win +



Jueves 8 de febrero



Deportivo Pereira vs. Fortaleza

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

TV: Win Sports y Win +



Junior vs. Deportivo Pasto

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

TV: Win +



Patriotas Boyacá vs. Atlético Nacional

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: La Independencia

TV: Win +



Viernes 9 de febrero



Jaguares vs. Águilas Doradas

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Jaraguay

TV: Win Sports y Win +



Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Palmaseca

TV: Win +



Sábado 10 de febrero



La Equidad vs. Deportes Tolima

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

TV: Win Sports y Win +



Atlético Bucaramanga vs. Once Caldas

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Alfonso López

TV: Win +



Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

TV: Win Sports y Win +