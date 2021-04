Santa Fe no quiere sudar petróleo en Liga: visita a Alianza Petrolera

Independiente Santa Fe visita este martes a Alianza Petrolera por la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2021, con la obligación de ganar y recuperar los puntos que perdió en la jornada anterior de local (1-1 con Pereira). Los tres puntos son necesarios para no sudar petróleo en las últimas jornadas y quedar cerca de su clasificación a la fase final del campeonato.



Sin Sherman Cárdenas, por lesión, pero con el regreso de Daniel Giraldo a la línea de volantes de marca, los cardenales esperan sacudirse y volver a ganar luego de empatar en sus dos últimos compromisos.



Santa Fe juega contra el colero de la Liga, así que no tiene excusa. Además porque está en la cuerda floja y de no sumar en Barrancabermeja podría quedar afuera de los ocho mejores. Y aunque le quedan dos partidos en Bogotá, no será fácil porque son enfrentando a Millonarios y La Equidad, dos equipos que también luchan por su clasificación.



Prohibido relajarse y ‘dar papaya’ para los albirrojos.



Alineación probable

Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Mario Arboleda, Fáiner Torijano, Jeisson Palacios, Dairon Mosquera; Leonardo Pico, Daniel Giraldo; Johan Caballero, Jhon Arias, Kelvin Osorio; Diego Valdés.

D.T.: Harold Rivera.



Hora: 8:00 p.m.



Árbitro: Jorge Guzmán.



Estadio: Daniel Villa Zapata (Barrancabermeja).



TV: Win Sports +.