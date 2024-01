¿Fueron claros? Deportivo Pereira habló sobre la no llegada de Faríñez

Ni Atlético Nacional, ni Millonarios, ni tampoco Deportivo Pereira. Al parecer Wuilker Faríñez no seguirá su futuro en el fútbol profesional colombiano, luego que el venezolano rescindiera su contrato con el Lens de Francia tras no haber tenido muchos minutos después que el guardameta sufriera una grave lesión.

Luego que el conjunto matecaña también declinara su fichaje para este primer semestre, el Pereira se refirió en una rueda de prensa en cabeza del DT, Leonel Álvarez, y el médico del equipo, Camilo Lopera, sobre las razones de la no contratación.

“Se le hicieron una pruebas esperando con la mejor intención que las superara pero médicamente no fue posible. No estaba para tener minutos y no pudo ingresar al club en este momento”, indicó inicialmente el médico del equipo.

“El médico me acompaña hoy porque viene a aclarar el tema Fariñez. Es un médico muy preparado y a él se le hizo un proceso profesional”, resaltó el técnico Leonel Álvarez.

Cabe resaltar que el conjunto matecaña durante este periodo de fichajes, confirmó la llegada de Neyder Aragón en el arco del Pereira, además de contar con Franklin Mosquera y Juan Betancourth desde el inicio de temporada.

Ahora el Deportivo Pereira deberá enfrentar la tercera fecha ante Deportivo Pasto en el Hernán Ramírez Villegas, con el objetivo de sumar su primera victoria en este primer semestre, luego que en las últimas dos jornadas el equipo empató ante el Cali y perdió ante el Medellín respectivamente.