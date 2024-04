Nacional no sufre solo por clasificarse: podría perder a una gran joya

La necesidad es apremiante en Atlético Nacional, que este fin de semana se juega una de las cuatro finales que le espera en su desesperado intento por clasificar a los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2024.

Una derrota en su visita a El Campín podría significar el cierre de una temporada llena de dificultades y un fracaso más tras la eliminación de la Copa Libertadores.



Y a pesar de semejante presión, ese no sería el único dolor de cabeza ni el que más mortifica al verde, que ve con preocupación la posible fuga de unos de sus más importantes talentos.



El hombre en cuestión es Óscar Perea, el talento de 19 años que está cotizado, según Transfermarkt, en 2,2 millones de euros, a todas luces uno de los grandes capitales del club en la actualidad.



Pues bien, aunque hace poco más de un año se iniciaron las conversaciones para la renovación de su contrato, que vence en diciembre próximo, por ahora no hay luz verde. Y es preocupante pues hasta el mes pasado las posiciones parecían cercanas y la firma era para muchos cuestión de tiempo, pero de repente las condiciones de parte del entorno del jugador cambiaron y ahora no hay certezas.



"Nacional lleva meses tratando de renovar y sus empresarios han puesto trabas... Estamos cerca pero nada aún", respondió una fuente a la consulta de FUTBOLRED.



¿Quién complica la negociación?



El agente del joven jugador al que se hace referencia se llama Matías Bunge, representante de Vijai S.A. de C.V., Cantera Latina, S.A. de C.V., Grupo Comercializador Conclave, S.A de C.V. y quien negocia en nombre de varios talentos suramericanos, especialmente mexicanos.



Un columnista del diario Récord de ese país, identificado como 'Francotirador', afirma que "cobra millones en estructuras offshore, empresas de papel en Malta, sobornando directivos de equipos europeos de segundo nivel, truncando las carreras de jóvenes mexicanos, vendiendo falsas ilusiones en transacciones millonarias (de las que los niños y las familias son ajenos, pues ellos siguen en la pobreza), haciendo negocios en sus autos de lujo y jets privados", dijo.



EL cambio de condiciones en el cambio de condiciones de Perea vendría de él y el gran riesgo es que el muchacho, que solo tiene 18 años, termine siendo agente libre a partir de Julio de 2025, lo que intenta evitar a toda costa Atlético Nacional. La negociación está abierta pero no habrá tranquilidad hasta que no se firme.



Posible titular de Nacional contra Santa Fe



Entre tanto, Pablo Repetto cuenta con él y con todo el potencial de la nómina verdolaga para enfrentar este sábado (4:10 p.m.) a Santa Fe.



Esta sería la probable nómina titular: Harlen Castillo; Joan Castro, Juan José Arias, Felipe Aguirre, Álvaro Angulo; Robert Mejía, Agustín Álvarez; Edier Ocampo, Pablo Ceppelini, Óscar Perea; Eric Ramírez.