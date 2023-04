El viacrucis del descenso en Liga Betplay: cuentas de Cali, Once y más

Ha sido una Semana Santa de reflexión profunda y hasta de lágrimas en el fútbol colombiano, que asiste con sorpresa a la posibilidad de que equipos históricos puedan perder la categoría en la Primera A.

La situación de Deportivo Cali y Once Caldas tiene los focos apuntando a sus malas campañas, que los tienen en el sótano de la tabla de la Liga I 2023: los manizaleños están en el puesto 18 y los azucareros con coleros del torneo.



Tan difícil es la situación que inclusive el técnico Jorge Luis Pinto, veterano y mundialista, se quebró en llanto en una reciente rueda de prensa, admitiendo que ni los más grandes esfuerzo logran resultados en el Cali.

No son mejores las cosas en el Once Caldas, que llevó a una dupla de Pedro Sarmiento y Hernán Darío Herrera, gestores del último título de Atlético Nacional, y se han estrellado con los problemas para ganar, aún teniendo una nómina con muchas opciones y a un goleador como Dayro Moreno.



La realidad es que la posibilidad de que ambos clasifiquen a los cuadrangulares en ínfima, por lo cual a ambos les quedan 9 partidos para revertir la situación y sumar la mayor cantidad de partidos posibles de aquí al final de la ronda todos contra todos.

​

Hoy los salva que Unión Magdalena (52 puntos, 1.04 de promedio) y Alianza Petrolera (97, 1,10) están en el primer turno si la competencia acabara hoy. Pero el que sigue es el Once, con 103 puntos y 1,16 de promedio, y el Cali, con 104 puntos y 1,17 de promedio. Además, falta todo el segundo semestre, que permitirá sumar más puntos e idealmente clasificar a los cuadrangulares para seguir sumando.

​

​El tema es que, en el caso del Cali, arrastra malas campañas desde que logró su décima estrella y en el último año y tres meses solo ganó 8 de los 52 partidos que disputó. Así no hay otra que trabajar y rezar mucho, mucho en estos días santos...