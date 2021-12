¿Qué busca Junior y qué le ofrece Juan Cruz Real? Debate por nuevo DT

La noticia fue inesperada pero no tanto como la reacción de la afición, que en las redes sociales manifestó su inconformidad por la posible llegada de Juan Cruz Real a la dirección técnica del Atlético Junior.

Con el numeral #SiLlegaJuanCruzVotoPorPetro se hizo claro que el DT no es el que quisieran ver en reemplazo de Arturo Reyes, a quien le cobraron, sin darle derecho a la defensa, la eliminación de la final de la Liga Betplay.



Pero, ¿por qué esa férrea oposición a Cruz Real? La verdad es que entre los candidatos que han sonado en las desde el despido fulminante del anterior DT, sería el que practique un juego más vistosos, más lanzado al ataque. Con Lucas Pusineri los procesos han requerido mucho tiempo, mientras que Cruz llegó al América de Cali y en la siguiente temporada ya fue campeón. Con Gustavo Costas, el otro candidato, es verdad que tiene un palmarés muy amplio y es el de mayor roce y experiencia, pero su escuela es francamente defensiva, tal vez lo último que aprueba la afición barranquillera.



¿Qué tiene para mostrar Cruz Real?



Hay que atenerse a sus dos experiencias previas: Alianza Petrolera le abrió la puerta del fútbol colombiano y fue un equipo que llegó a ser líder, que dio muy buen espectáculo y que, lleno de limitaciones, fue la sensación del torneo entre 2017 y 2018. Un año después llegó a Jaguares (19/20), sin el mismo éxito pero con un sello claramente ofensivo, y luego vino la campaña de campeón con América, que en todo caso terminó de manera abrupta y con un promedio de rendimiento del 48 por ciento.



Cruz Real tuvo el tino para incorporar la experiencia de Adrián Ramos, Luis Paz y Yesus Cabrera, al talento de Duván Vergara y la entrega de Rafael Carrascal, y al ímpetu de hombres de la cantera que se dispararon gracias a él como Santiago Moreno, Luis Sánchez, Pablo Ortiz y Kevin Andrade, entre otros. El primero ya salió a la MLS, lo que sirve de ejemplo de una tarea que parece transparente en los técnicos pero que al final es clave: valorización de los talentos propios y dinero a las arcas del club. Todo se juntó para ser campeón en 2020 con el equipo escarlata.



¿Cuál su filosofía?



"Primero, no hacerle a los jugadores cosas que no me gustaba que me hicieran a mí. En segundo lugar, interpretar que eran jugadores que habían ganado, pero que había que renovarles esa motivación de seguir haciéndolo y, en tercer lugar, me encontré con un grupo de jugadores a los que no fue difícil de convencerlos de eso. Ellos fueron muy generosos", decía el DT en The coaches' voice.



"Me gustan los equipos que son protagonistas, que generen la mayor cantidad de llegadas al arco rival, porque eso nos va a llevar a hacer más goles. Porque eso lo va a llevar a defender lejos de su arco. Que la circulación de la pelota sea rápida. Me gustan los equipos dinámicos, o solamente en el tema de los traslados en carrera si no que son dinámicos en la circulación del balón, no me gustan mucho los equipos que son pausados en esa circulación", añadió.



¿Cuáles son las dudas?



Cruz Real cosecha amores y odios y eso explica el alboroto que generó su presencia en Barranquilla para hablar de su vinculación al Junior. Uno de los que expresó sus dudas cuando el DT llegó al América fue Óscar Villada, su asistente en Alianza Petrolera.



"Es un entrenador que es un poco pedante, aparte, mentalmente no es muy estable. A donde ha ido no le ha ido bien, pero no tengo resentimientos con él... Cuando empecé el trabajo con él me dijo que él trabajaba con el estilo Bielsa, una metodología de hace 40 años. Un día le dije que al equipo le faltaba balón y se enojó", dijo Villada en Caracol Radio.



Eso y la realidad de haber dirigido solo un club grande hasta el momento (antes pasó por Jaguares, Alianza, Estudiantes de Mérida y Belén de Costa Rica) hace que los hinchas tengan dudas. Para tranquilidad de ellos, al América lo dirigió en Copa Libertadores.



En todo caso, a sus 45 años el argentino está listo para asumir en el que sería su sexto club. Como todos, lo que necesita es una oportunidad. Después, según sus propias palabras, todo cuenta a la hora de escribir la historia: "el jugador al final evalúa un cuerpo técnico por dos cosas. Una es el conocimiento y la capacidad de trabajo y otra es por lo que uno es como ser humano, por cómo se maneja con la persona antes de que con el jugador#.