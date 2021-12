Sorteo Copa Libertadores y Sudamericana: siga acá, EN VIVO

El camino por la Libertadores y Sudamericana del 2022 arrancará antes de tiempo. Hoy se realizará el sorteo de las fases previas de ambas competiciones. Cabe recordar que los clubes colombianos ya tienen sus lugares fijos en ambas competiciones, falta decidir en Libertadores quien ocupará qué cupo, teniendo en cuenta que falta por definir el último campeón del año.



En el caso del torneo más antiguo de clubes, Tolima está fijo en fase de grupos, Nacional estará en fase previa, por ganar la Copa BetPlay. Resta por definir qué pasará con Cali y Millonarios, pues los azucareros deberán ganar la Liga para estar como Colombia 2, de no ser así, el segundo cupo a grupos será para los embajadores.



Para el 2022, se repartirán un total de 244 millones de dolares en premios. Además, los campeones locales tendrán un millón de dolares como apoyo por parte de Conmebol.

Sorteo Copa Libertadores

Fase 1



Primero se sorteará la primera fase, para definir los cruces. Los tres clubes ganadores de sus llaves pasarán a integrar la segunda fase del torneo, donde quedaría pendiente definir quién será Colombia 3. La fase 1 estarán equipos de Venezuela, Ecuador, Uruguay y Bolivia, en el bolillero 1 están los mejores escalonados en Conmebol. Los ganadores entrarán en la fase 2. Estos son los cruces en el arranque de la Libertadores.



Montevideo City Torque (Uru) vs Barcelona (Ecu)

Deportivo Lara (Ven) vs Bolivar (Bol)

Universidad César Vallejo (Per) vs Olimpia (Par)





Fase 2



La fase 2 entrarán dos de Colombia, Brasil, Chile. Los mejores del ranking Conmebol estarán en el bolillero 1, los peores del ranking en el bolillero 2. En esta fase no habrá cruces de equipos del mismo país, de darse eso, el equipo de la zona 2 pasará al equipo siguiente. En esta fase se suman los ganadores de la fase 1. Los ganadores de esta fase, pasarán a la fase 3. Cabe aclarar que si el equipo que llegue de la fase 1, coincide con uno del mismo país, se jugará sin ningún problema. Estos son los cruces de la fase 2, a la espera de conocer los tres equipos de la fase anterior y de Colombia 3.



Colombia 3 vs Fluminense (Bra)

Audax Italiano (Chi) vs Estudiantes de La Plata (Arg)

E2 vs Universidad Católica (Ecu)

América MG (Br) vs Guaraní (Par)

E1 vs Universitario (Per)

Plaza Colonia (Uru) vs The Strongest (Bol)

Everton (Chi) vs Monagas (Ven)

E3 vs Nacional (Col)



🏆⚽ Así se realizará el sorteo de la CONMEBOL #Libertadores 2022: cómo están distribuidos los bolilleros para la Fase 1 y la Fase 2.#GloriaEterna



🔗 Miralo en VIVO 👉 https://t.co/9rEL7gydKH pic.twitter.com/9dgsonOtyy — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 20, 2021

Sorteo Copa Sudamericana



32 clubes jugarán en la primera fase, cuatro equipos de cada país, a excepción de Brasil y Argentina. Se darán cruces nacionales en dicha fase. El primer club sorteado será el equipo B, arrancando de visitante y definiendo de local. Los ganadores pasarán a la fase de grupos. Estos son los cruces entre equipos de la misma asociación miembro.



Bolivia

Guabirá vs Jorge Wilstermann

Oriente Petrolero vs Royal Pari



Chile

Antofagasta vs Unión Española

Unión La Calera vs Deportivo Ñublense





Colombia

Junior vs Equidad

América vs Medellín



Ecuador

9 de octubre vs Delfín

Liga de Quito vs Mushuc Runa





Paraguay

Guaireña vs Nacional (Par)

General Caballero vs Sol de América





Perú

Sport Boys vs Ayacucho

Melgar vs Cienciano





Uruguay

Cerro Largo vs Montevideo Wanderers

River Plate (Uru) vs Liverpool





Venezuela

Metropolitanos vs Estudiantes de Mérida

Deportivo La Guaira vs Hermanos Colmenarez