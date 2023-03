Arturo Reyes se refirió a su fracaso en Junior que terminó en salida

Junior de Barranquilla tomó la decisión de cancelarle el contrato al técnico Arturo Reyes tras fracasar en la Copa Sudamericana y luego perder en Liga BetPlay contra Envigado de local. Al final, la los malos resultados le costaron el puesto en el banquillo del tiburón.

Con respecto a su salida, el técnico Arturo Reyes habló con Caracol Radio sobre la decisión que tomó las directivas del Junior y dejó en claro que hizo las cosas de la mejor manera, que no hubo problemas internos y lo que le costó el puesto fue no haber sido eficiente de cara al gol.



Respaldo de Char: “Es cierto, se notaba que estaba haciendo su esfuerzo por mantener el proceso. Fue consciente que se trajo buenos jugadores. Todos los que estuvieron en nómina tuvieron oportunidad de ser titulares. Queda la satisfacción que más del 90 por ciento de los futbolistas se pusieron la camiseta de Junior. La cosa va a mejorar y va a comenzar a ganar partidos"





Lo que lo condenó: “No ganar es todo y no marcar. Anotar primero ayuda muchísimo. Pasaban los minutos y no marcábamos y nos desesperábamos





Presión por resultados: “Este es un equipo que tiene un ambiente diferente a algunos. Acá hay que ganar siempre, como en todos los equipos, pero acá se siente más. Con el profe Julio teníamos buen club y las cosas funcionaron bien. En aquella época era de Teófilo, Luis Díaz que le dieron títulos a Junior. Cuando no hay títulos el ambiente del estadio se torna tenso. Eso es algo que tanto jugadores como cuerpo técnico deben acostumbrarse.





No hubo problemas con jugadores: “La gestión de grupo es importante, pero ha sido de muy profesionales. Los jugadores que llegaron se acoplaron bien al grupo, pero a la hora de los resultados nos faltó eficacia. Junior es un club hermoso con buena afición y cuando los resultados aparecen, el equipo va solo”.

Apoyo y gracias a Juan Fernando Quintero: “El trabajo me ha parecido muy bueno, de hecho, lo es. Espero las cosas mejoren para él. Llevamos 39 sesiones de entrenamiento y hay buenos jugadores. Toca tomarse confianza y no tengo duda que el carro andará solo.