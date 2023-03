Fuad Char da pistas sobre nuevo técnico en Junior: este es su favorito

Fuad Char es el máximo dirigente del Junior de Barranquilla, y aunque siempre dice que debe reunirse con los demás miembros de la Junta Directiva, siempre dirá la última palabra.



La cabeza de la familia Char, máximo accionista del club barranquillero, habló este martes sobre el perfil de entrenador que buscan para reemplazar a Arturo Reyes, quien salió de común acuerdo por los malos resultados en lo que va de 2023.



“Tenemos una baraja de varias posibilidades, en esto entra en juego la trayectoria, el conocimiento y la parte fundamental es el costo”, reveló Char sobre lo que se busca en Junior.



El experimentado dirigente reveló cuál es su candidato favorito para asumir el cargo de entrenador en Junior, pero no desconoció que la parte económica podría privarlo de tener a su técnico de gusto.



“Nos gustaría un técnico nacional. Nos gustaría Rueda, pero tiene unas cifras bastante gordas”, comentó.



Finalmente, no se sabe si por despistar o por decisión, Fuad Char descartó la contratación de un técnico extranjero: “No quiero dar respuestas que me puedan comprometer. Queremos mantener la reunión con mucha discreción, para que no afecte las posibilidades. No tenemos extranjeros en la baraja”.