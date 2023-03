¿Descartado Reinaldo Rueda? Nuevo DT de Junior sería extranjero

La esperada noticia de la salida de Arturo Reyes de la dirección técnica de Atlético Junior se confirmó, y de inmediato vino la ola de posibles candidatos para reemplazarlo.

Por ahora se hará cargo el profe Grau de la práctica de la tarde pero la intención de la directiva sería decidir pronto el nombre del sucesor para que la recuperación, tras la eliminación de la Copa Sudamericana y el último lugar de la Liga Betplay I 2023, se empiece a organizar cuanto antes.



En el proceso de búsqueda se había mencionado que los contactos con Reinaldo Rueda estaban muy adelantados y que se esperaba su regreso de un viaje por el congreso de la FIFA para oficializar su regreso a la Liga. Sin embargo, según las últimas informaciones, eso no estaría tan claro.

​

El periodista José Hugo Illera comentó en Win Sports que el nuevo DT será extranjero y que en aproximadamente 48 horas habría una decisión.

​

¿Quién será el elegido? Se dice que Pablo Repetto es el candidato de uno de los dirigentes y que ha hecho importantes acercamientos, pero el periodista Diego Rueda aseguró en el Vbar de Caracol que desde el entorno del uruguayo lo descartaron porque se esperaba que el elegido fuera Rueda.

​

Según Illera el DT vendría del sur del continente, pero hasta no tener más confirmaciones no habrá más pistas.