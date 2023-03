Quintero le respondió crítica a periodista de Win: ‘Soy culpable’

Junior está viviendo un infierno en la actual temporada de Liga BetPlay 2023 y tras su eliminación de Copa Sudamericana y recientemente perder contra Envigado en condición de local, el equipo tiburón no encuentra el camino y las críticas hacia los jugadores y cuerpo técnico no se han hecho esperar.

Tras el mal momento de Junior, el reconocido periodista de Win Sports Hugo Illera, uno de los críticos de la actualidad del tiburón, aseguró en una columna publicada en Diario Deportes que el volante Juan Fernando Quintero es parte del problema y no se puede camuflar.



"Tú, no puedes camuflarte en el cariño de la hinchada. Pondero los 7 partidos completos que has jugado contrariando todos los pronósticos de si podías o no jugar 90 minutos. Se te trajo para ser parte de la solución y, en contexto, te has convertido en parte del problema", dijo Illera.



De inmediato, Juan Fernando Quintero reaccionó a la crítica de Illera y por medio de Twitter le respondió que también se siente culpable por el mal rendimiento del Junior.



“Tiene razón don Hugo. Y no me tiro del barco jamás. También soy culpable…Dios lo bendiga”, fueron las palabras de Juan Fernando Quintero.



Por ahora, Junior tendrá que mejorar para salir del fondo de la tabla de posiciones, pues son últimos con apenas seis puntos. En la próxima fecha jugarán contra Independiente Santa Fe.