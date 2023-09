Reyes resaltó su ambición y dio la clave para la goleada de Junior

Junior de Barranquilla goleó 7-1 a Unión Magdalena en el clásico costeño y por primera vez en toda la Liga, no terminó sufriendo, pero, además, demostró buen juego ofensivo.

Luego de la histórica goleada, el técnico de Junior, Arturo Reyes, analizó la victoria del equipo y resaltó que siempre quiso más anotaciones y que el equipo es sólido, pero también vio clave la expulsión del Unión.

Clave para golear: “creo que la expulsión y el gol tempranero nos abre el camino. Nosotros pudimos encontrar espacios a espalda de los defensores y así marcar goles”.



Dio valor a la nómina que dejó 'Bolillo’: “desde que llegamos otra vez a la institución siempre comentamos que este es un grupo sólido. Tanto Deiber como José Enamorado, son desequilibrantes y eso ayuda a que los espacios se puedan abrir".



Ambición por más goles: "estaba tratando de que el equipo no bajará el ritmo. Con el 3-0 había que aprovechar ese momento, por eso mi molestia en su momento. Lo vivimos al cien. El equipo supo aprovechar lo que pasó en el partido que no es fácil. No me imaginé tanta distancia, yo siempre quiero más”.