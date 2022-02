Ex-River Plate con pasado en selección podría reforzar al América

América de Cali sabe de la necesidad de reforzarse en defensa y antes del cierre del mercado que será el próximo 4 de marzo, espera concretar un central de experiencia para ocupar el vacío que dejó, primero, la salida de Kevin Andrade al fútbol argentino, y posteriormente, la de Pablo Ortíz a la Superliga Danesa.



Si bien, todo apuntaba a que el posible refuerzo para esa posición sería un colombiano, ahora surgió una figura internacional. Se trata de Arturo Mina, jugador con pasado en la Selección de Ecuador, de paso por importantes clubes en Sudamérica y una experiencia en Europa.



El periodista Carlos 'Petiso' Arango, del programa Zona Libre de Humo, aseguró que "el defensa central ecuatoriano Arturo Mina ex Independiente del Valle y River Plate, fue presentado como posibilidad al América de Cali. Lo analizan".



Su información fue replicada por la prensa ecuatoriana, que no dudó en hablar de la posibilidad de Mina para uno de los grandes del FPC. El experimentado defensor dejó el Eruzurmspor hace un año, cuando era titular en su equipo, y desde aquel entonces se encuentra sin club. Justamente este aspecto, que se encuentra sin ritmo, sería el que estarían analizando en los 'Diablos Rojos'.



Sin embargo, América de Cali no es el único que estaría interesado en el excentral de River Plate e Independiente del Valle. También ha sonado para Peñarol y Nacional de Uruguay, Colo Colo de Chile, y varios clubes de primera división de Argentina y otros en el fútbol de Paraguay.



El internacional ecuatoriano de 31 años y 1.90 metros, disputó con la selección de su país las Copa América 2015, Centenario en 2016 y 2019, además de la Eliminatoria al Mundial de Rusia 2018. Desde que llegó al fútbol turco no lo volvieron a convocar en la 'Tri'. Luego de eso se desapareció del mapa.



El equipo de Juan Carlos Osorio está pasando afugias, principalmente en sector defensivo. Todo se le ha sumado: salida de jugadores, lesiones, expulsión y un mal momento individual. Ya completó cinco fechas sin ganar y todo apunta a errores puntuales en esa zona. Debe reforzarse y con urgencia, pues lo que fiche en este periodo de inscripciones debe alcanzarle para afrontar el resto del año. ¿Mina será el indicado?