Critican ratificación de De la Pava en Cali: 'dirigentes hipócritas'

Deportivo Cali es noveno de la Liga Betplay I 2024 con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas. Y ese último es el problema: ya son tres derrotas consecutivas y la afición, que no termina de procesar la salida del goleador Luis 'Chino' Sandoval, ahora señala al técnico Jaime de la Pava como gran responsable.

Sin embargo, para la directiva todavía hay margen de mejoría: "la Asociación Deportivo Cali se permite informar a asociados, hinchas, medios de comunicación y opinión pública en general que después de reunión celebrada el día de hoy entre el Comité Ejecutivo y el profesor Jaime de la Pava y su cuerpo técnico, se tomó la decisión de ratificar al entrenador en su cargo como Director Técnico de nuestro Equipo Profesional Masculino”, fue la decisión oficial que comunicó el club.



Ante el asombro de muchos, pues se daba por hecho en Cali que el estratega no seguiría en el cargo e inclusive se habrían hecho contactos con distintos posibles candidatos para reemplazarlo, algunos manifestaron su inconformidad con la decisión.



El primer, un ex Deportivo Cali, nada menos que Armando Carrillo, protestó por la decisión en sus redes sociales: “Increíble. Que INEPTITUD de este comité ejecutivo. Esto demuestra que quiénes manejan al Deportivo Cali NO TIENEN IDEA DE FÚTBOL. Dirigentes le piden a los hinchas que vayan al estadio, pero NO LOS ESCUCHAN cuando piden a gritos cambio de DT. HIPÓCRITAS!!”.





La situación del DT, en todo caso, es difícil y contra Patriotas necesita revertir la situación, pues el descenso acosa y eso ya sería imperdonable para la afición.