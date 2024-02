Los que impartirán justicia: los árbitros para la fecha 5 del FPC

Este miércoles 7 de febrero iniciará la quinta jornada de la Liga BetPlay Dimayor que se jugará el sábado 10 de febrero. En esta fecha habrá uno de los mejores partidos del FPC como lo es Millonarios vs América en El Campín, y otros como Medellín vs. Santa Fe.

Ante esta jornada que estará plasmada de bastante emoción, la Dimayor confirmó quienes serán los árbitros que estarán al cargo de los 10 compromisos que se disputarán en esta nueva jornada.

Liga BetPlay Dimayor - Fecha 5



Miércoles 7 de febrero



Envigado vs. Alianza FC / Mauricio Mercado (Sucre)

Millonarios vs. América de Cali / Jorge Duarte (Santander)



Jueves 8 de febrero



Deportivo Pereira vs. Fortaleza CEIF / Juan Pablo Alba (Caldas)

Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pasto / Steven Camargo (Bogotá)

Patriotas vs. Atlético Nacional / Andrés Rojas (Bogotá)



Viernes 9 de febrero



Jaguares vs. Águilas Doradas / Yahir Cárdenas (Meta)

Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó / Ferney Trujillo (Casanare)



Sábado 10 de febrero



Equidad vs. Deportes Tolima / David Espinosa (Antioquia)

Atlético Bucaramanga vs. Once Caldas / Luis Delgado (Valle)

Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe / Diego Ruiz (Meta)