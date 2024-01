¿Empezamos? Este sería el primer partido de Liga que aplazaría Dimayor

El fútbol colombiano tendrá un calendario apretado en el 2024, pues hay muchos compromisos para clubes y la Selección cafetera. Sin embargo, se podría dar el primer aplazamiento de la Dimayor en la Liga BetPlay I.



Águilas Doradas no la pasa bien: no tiene un acuerdo con la administración municipal de Rionegro y su sede en el oriente antioqueño estaría en duda. Sin patrocinio, y sin oficializar su estadía en la ciudad, el equipo dorado podría jugar en otra sede, según se trate el tema en la próxima asamblea de la Dimayor.



Así, según la programación de la fecha 2, Águilas recibe a Once Caldas el jueves 25 de enero, pero ya hizo el pedido oficial de aplazamiento, hasta que no solucione sus problemas.



Fernando Salazar, dueño del equipo antioqueño, lamentó la situación que se vive, y contó en el ‘VBar Caracol’ que “nosotros esperamos seguir en Rionegro, esperamos encontrar el apoyo. Hacemos un llamado respetuoso y casi que de auxilio”.