Junior recibió buena noticia de cara a la Superliga ¿De qué se trata?

Después de varios problemas de documentación, Junior de Barranquilla podrá inscribir a Rafael Pérez en la plantilla de este año. El cuadro ‘Tiburón’ arregló el tema con San Lorenzo y el defensor ya estará habilitado para jugar.



La novela comenzó cuando Junior anunció al futbolista hace unas semanas procedente del club argentino donde no salió bien por temas económicos y donde no estuvieron de acuerdo con su partida.



Después, San Lorenzo notificó a Junior que no envió el transfer de Pérez por lo que no pudo jugar la ida de la Superliga y el duelo ante Bucaramanga por Liga Betplay, pero este lunes se confirmó que ambos clubes llegaron a un acuerdo por el futbolista.

De acuerdo, con el periodista Mariano Olsen, el zaguero tuvo que desistir la reclamación del dinero que le debían los argentinos para poder hacer efectiva su contratación por Junior.



Recordemos que Pérez demandó al ‘Ciclón’ por $600.000 dólares, pero para lograr el acuerdo, el zaguero tuvo que resignar $400.000 y los $200.000 restantes serán pagados por Junior.



Ante esto, es probable que el jugador integre la lista de convocados del equipo para el duelo ante Millonarios por Superliga que se jugará este miércoles 24 de enero a las 8 de la noche en el estadio El Campín.