Ricaurte no define futuro: suena al Junior y lo piden para Nacional

Andrés Ricaurte terminó su temporada en la MLS con el FC Dallas y retornó a Colombia a la espera de definir su futuro. Se habló de varias ofertas en Colombia y el exterior, entre ellas la del Junior, pero el mismo jugador confirmó en charla con el Vbar de Caracol Radio, que se trata de simples "rumores". Todo parece indicar que podría quedarse con el poderoso para 2022.

El futbolista antioqueño aclaró que pertenece a Independiente Medellín, con el que tiene un contrato vigente hasta 2022, y por tanto lo más cercano es que juegue la Liga Betplay del siguiente año con el rojo de Antioquia, donde dice que es "muy feliz", eso sí, no cerró la puerta para fichar con otro club. "Como cualquier jugador estoy abierto (...) en cualquier momento puede llegar una oferta".



Y es que recientemente se ha dicho que Ricaurte sería uno de los hombres en carpeta del Junior, equipo que cambió de técnico y que con el aval de Juan Cruz Real ya fichó a tres piezas claves: Fernando Uribe, Daniel Giraldo y Miguel Ángel Borja. El '10' dijo no conocer sobre el supuesto interés del tirubón. "No, absolutamente nada, todo ha sido rumores de redes sociales".



Por otro lado, a través de Twitter también han empezado a pedirle a Nacional que se adelante y fiche a Ricaurte, todo esto porque Andrés 'Rifle' Andrade podría salir del club. Se ha dicho que su actual '10' podría volver al fútbol del exterior. Por ahora, el antioqueño se quedará en Medellín pero con el rojo. A no ser que llegue una tentadora oferta cambiará de rumbo.