Andrade y Jarlan hablaron tras eliminación de Nacional en Libertadores

Con la resaca de la eliminación en la Copa Libertadores, Atlético Nacional debe ocuparse de la Liga, donde marchan momentáneamente en el grupo de los ocho y deberán competir en el clásico antioqueño frente al DIM, para mantenerse en la parte alta de la tabla. Al final del partido contra Olimpia, Andrés Andrade y Jarlan Barrera hablaron sobre el mal momento deportivo que pasa el conjunto verde.

“Tenemos una gran frustración, se nos escapa un sueño muy rápido. Creo que nos faltó mucho para ser ese Nacional que debíamos avanzar de ronda”, indicó Andrade.



Además, resaltó que “cuando no clasificas, falta todo, faltaron goles, claridad, oportunidades de gol, defender el cero nuestro creo que era fundamental, porque cuando íbamos 1-0, me da un tiro en el palo y estuvimos muy cerca de poder igualar la serie y ese gol de ellos fue un baldado de agua fría. Nos faltó mucho, hay una gran frustración, solo puedo pedirle disculpas a la hinchada de Nacional, porque no se merecen esto”.



Por su parte, Jarlan Barrera remarcó que “nos faltó esa tranquilidad que pudimos tener en Paraguay en el primer tiempo, de mover bien el balón, de pasarlo de banda a banda, sabíamos que les iba a costar a ellos. No lo hicimos de la mejor manera, nos ganó el ímpetu de conseguir el primer gol y no elegimos el camino correcto. Pienso que nos faltó calma y al final no logramos lo que queríamos”.



En cuanto al trámite de los juegos en Asunción y en el Atanasio, Barrera señaló que “la serie fue clara, en Paraguay tuvimos fútbol, ellos ímpetu, acá tuvimos ímpetu y nos ganó la falta de fútbol. en estas competiciones hay que estar al máximo, muy concentrados, no se pueden cometer errores, porque los pagas muy caro. En los primeros 15 minutos tuvimos para voltear la serie, no tuvimos la suerte, como tampoco la tuvimos en Paraguay. Esto es de no perdonar y Olimpia no perdonó”.



Jarlan hizo ‘mea culpa’ con el club y con los hinchas, quienes los acompañaron en masa para presenciar una nueva eliminación en el certamen continental. “Esto es de nosotros, lo sabíamos, no creo que nos haya afectado mucho el cambio de entrenador. Lo asumimos, el compromiso es con el club, con la hinchada. Queremos disculparnos con el club y la hinchada que demostró ser la mejor del país y no pudimos retribuirles con fútbol. Por momentos, no tuvimos la calma que debíamos tener en marcar el primer gol, mover bien el balón, que lo sabemos hacer y esto es de meterla, no pudimos. Todos tuvimos oportunidades, asumo mi responsabilidad de esta dolorosa eliminación”.



Analizando lo que dejaron de hacer, el ex Junior y Rosario Central opinó que “el fútbol es en todos los sectores del campo, si no se ganan los duelos en defensa, en el medio y en el ataque, es complicado resolver con goles. Tuvimos el compromiso, no nos ahorramos ningún esfuerzo, intentamos, pero no pudimos. El gol que recibimos fue un golpe duro, duramos un poco para podernos reponer y en estas series contra equipos coperos, no se puede descuidar un momento. Porque teniendo más fútbol que ellos, quedamos afuera”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8