Andrade enfocado en revertir la serie contra Santa Fe en Copa Colombia

Una de las grandes novedades que tendrá Atlético Nacional para el encuentro de este miércoles contra Independiente Santa Fe es el regreso de Andrés Andrade. El ‘Rifle’ superó sus molestias físicas que lo sacaron de los partidos contra Paraguay y Chile con la Selección Colombia por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. El ‘10’ verdolaga quiere ser una pieza clave que genere juego y conduzca al conjunto antioqueño a una nueva semifinal de la Copa Colombia.



Sobre su paso por la ‘tricolor’ y su estado físico, el ‘Rifle’ comentó que "estar en la Selección Colombia fue algo como lo soñé, son pocos los seleccionados y agradezco a todos los que propiciaron para poder estar allí. Lastimosamente sufrí una lesión, pero espero hacer grandes actuaciones con Nacional para volver. El tobillo está muy bien, ya estoy listo y disponible para el cuerpo técnico si me necesita".



En cuanto a cómo se imagina este encuentro frente a los cardenales, Andrade señaló que "va a ser un partido complicado, ambos quieren clasificar, es un juego de final. Venimos jugando bien, sufrimos un traspié, pero con nuestra gente y en nuestra cancha debemos ganar".



Además, "el técnico tiene que revisar lo que el equipo falló. Desde la TV no es igual. Santa Fe fue un equipo intenso, con jugadores por banda muy buenos, el cuerpo técnico nuestro los estudió y ahora nos queda salir a este partido y ser contundentes".



El atacante verdolaga se refirió sobre el nivel deportivo en el equipo, algo que cambió desde un opaco primer semestre. "El único equipo que ha mostrado superioridad, es el Barcelona de años atrás. Los rivales también juegan, contra Quindío la cancha fue muy difícil, Equidad nos complicó un poco, pero en el segundo tiempo fuimos sólidos. El grupo está muy fuerte, la competencia interna es clave, esto es base a los resultados, es un deporte, algo competitivo y las cosas van muy bien. Estamos poniendo en práctica lo que nos pide el profe y eso es importante".



Andrés Felipe no solo se apasiona jugando fútbol, el conocimiento en la parte técnica es algo que lo mueve y algo que le invierte parte de su tiempo libre. En la pandemia hizo un curso a distancia con el Fútbol Club Barcelona y con el recorrido de varios entrenadores que lo dirigen como Alejandro Restrepo y Reinaldo Rueda, al ‘Rifle’ le ‘pica’ el bicho del conocimiento y no se queda solo en las indicaciones técnicas.



"Me apasiona el fútbol, con cada técnico uno pregunta, aprende de los diferentes conceptos de los entrenadores. Todavía no pienso en retirarme, pero comencé otro curso y eso me ha servido para ser un mejor profesional y que en un futuro pueda ser entrenador", explicó.



Referente al último partido del equipo frente a La Equidad, Andrade indicó que "las ubicaciones son claves en los partidos, cuando se ubicó mejor Rovira, conseguimos mejores espacios. Baldomero fue clave en la conducción, eso fue lo que mejoramos en el partido y conseguimos los resultados. Estamos viendo equipos muy competitivos, todos quieren jugar y ganar, con los goles marcados rápidamente, nos sirvió para imponernos en el partido".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8