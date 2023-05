Seguridad, confianza y juventud: las claves de Millonarios ante DIM

Millonarios sacó un buen resultado de su visita a la ciudad de Medellín. En el inicio del Grupo B, los dirigidos por Alberto Gamero empataron en un partido que pudo ser para cualquiera, sin embargo, lo más destacado fue el nivel demostrado por varios jugadores del cuadro bogotano, que anularon a sus rivales o fueron claves para el gol.



Línea defensiva: la pareja de centrales mejor consolidada en el fútbol colombiano es la que conforman Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas. En el partido de ese sábado tuvieron la dura responsabilidad de vigilar a Pons y Cambindo y no permitieron que los atacantes generaran espacios o lograran sacar remates. Dieron mucha seguridad en el fondo a la hora de disputar duelos aéreos y, como desde hace varias temporadas, fueron la salida del equipo con pases certeros y cambios de frente.



Jorge Arias fue imperial en defensa y ataque y obtuvo su recompensa con el gol que marcó en el segundo tiempo. Perlaza no tuvo muchos inconvenientes por el sector izquierdo.



Zona media: la primera línea de volantes de Millonarios funciona a otro ritmo con la recuperación de Stiven Vega. Acompañado por Giraldo, tuvieron la responsabilidad de hacer llegar el balón a los extremos, pero sobretodo, a Macalister Silva, que se desempeñó como enganche. El '28' no tuvo su mejor partido pero poco a poco se va acomodando al ritmo de competencia y por su liderazgo en el campo, seguramente retornará a las alineaciones habituales.



Atacantes: Millonarios sufre por falta de atacantes pero no por calidad de los mismos. Leonardo Castro está inspirado y hoy se le vio en una faceta más asociativa para aprovechar la llegada de Macalister de frente y las corridas de los extremos. Por otro lado, la aparición de Beckham David Castro comienza a hacer olvidar a Óscar Cortés. El juvenil fue el más incisivo en el arco del DIM y en una buena lectura de la jugada, marcó su primer gol como profesional.



Luis Paredes, quién completó el tridente, fue el punto más bajo en el ataque a pesar de contar con ocasiones para dejar su huella en el marcador. El juvenil tomó buenas decisiones en los pases pero de cara al arco se apresuró y seguramente se llevará algún comentario de Gamero.