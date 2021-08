Cumbre Dimayor: 7 puntos clave para reformar estatutos y evitar a FIFA

Hay un dicho americano muy a propósito de lo que se discute hoy en el fútbol colombiano: "No news is good news", lo que traduce, más o menos, "que no haya noticia es buena noticia". Así era un poco todo hasta que Colombia empezó a estar en el radar de la FIFA, ya no por el caso Luis Bedoya y su vinculación al FIFAGate, sino por el conflicto entre Cortuluá y Atlético Nacional por el caso Fernando Uribe, el cual motivó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a pedirle cuentas a Ramón Jesurún, en su calidad de presidente de la FCF, por el escándalo.

Ese ruido puso a varios presidente de clubes en Dimayor y a no pocos dirigentes de la FCF a pensar en la necesidad, ahora sí apremiante, de hacer una tarea a la que sucesivamente le han estado 'haciendo el quite': la reforma de sus estatutos.



¿Cuál es la prisa? Se llama 'Comité de regularización' y es un mecanismo de la FIFA y lo usó hace exactamente dos años en la Asociación de Uruguay, para "gestionar la actividad rutinaria de la AUF; revistar los estatutos de la AUF para ajustarlos a los requisitos establecidos en los estatutos de FIFA y Conmebol; y llevar a cabo las elecciones de la AUF" Entre agosto de 2016 y marzo de 2017 lo hizo empleó también en Argentina. Y las consecuencias realmente hacen temblar a la dirigencia del fútbol local, donde la mayoría de clubes están en unas pocas manos y la administración exige hace años una modernización.



Eso y una reciente circular de la Conmebol advirtiendo sobre la necesidad de imponer, como en la UEFA, y un 'fair play' financiero', hicieron que dirigentes como Ignacio Martán, el ganador en el pulso jurídico con Nacional, alzaran la voz pidiendo que no se aplace más la reunión de presidentes para ajustar a la normativa actual el manejo del fútbol.



Al parecer, el presidente Fernando Jaramillo tomó nota y ya les propuso a los jefes de clubes que reserven la fecha del 9 de septiembre, el del partido de Eliminatorias contra Chile en Barranquilla, para aprovechar que estarán todos e internarse en un espacio del que no saldrán hasta que no hayan completado ese cambio de estatutos.



¿Qué se discutirá? ¿Qué hace falta reformar? Dentro de las muchas propuestas que hace un par de años se están estudiante, se destacan seis puntos cruciales.



1. Cambios en los órganos de disciplina



Precisamente el conflicto legal entre Cortuluá y Atlético Nacional hacen que la modificación de los órganos de disciplina del fútbol sea una prioridad.



Se busca darle transparencia, ecuanimidad, imparcialidad e independencia de los órganos colegiados de disciplina ye vitar conflictos de interés. La opuesta que el Comité esté integrado por tres (3) miembros externos, abogados, elegidos por el Presidente y ratificados por la Asamblea de Clubes Afiliados, pero para un periodo improrrogable de dos (2) años (ahora es de cuatro años y hay reelección).



Los miembros de esta Comisión serán ratificados en la última asamblea extraordinaria del año anterior a la finalización del periodo correspondiente, los miembros debe residir en Bogotá (sede de Dimayor), y el presidente podrá remover del cargo a los comisionados electos cuando lo considere necesario.



2. El anacrónico sistema del descenso



La idea es acordar y fijar los criterios de ascensos y descensos al menos doce (12) meses antes del inicio de una temporada y terminar con el promedio de los resultados obtenidos en competencias de categoría primera “A”

anteriores a las del año en curso (promedio), para pasar a un sistema que decida todo de manera directa anualmente, conforme a los criterios que sean determinados por la Asamblea General de Afiliados.



Por ejemplo, la Tabla de Descenso 2021 tendría en cuenta únicamente los resultados obtenidos por los clubes en las Competencias Liga I / 2021 y Liga II / 2021 hasta las fases en las que el total de los clubes participantes actuaron dentro de la respectiva competencia y así sucesivamente en los años futuros. La idea es mantener dos descenso por año.



Los empates se resolverán así:

1. Mayor diferencia entre el total de goles a favor y el total de goles en contra.

2. Mayor número de goles a favor.

3. Mayor número de goles a su favor como visitante.

4. Menor número de goles en su contra como visitante.

5. Club con mayor tiempo de juego efectivo en el año.

6. Por sorteo realizado por DIMAYOR en presencia de los delegados en cuestión.



3. Funciones específicas para la asamblea general



Aunque parezca extraño, la realidad es que la Asamblea General de Dimayor lo puede todo pero a veces no puede tanto. Por eso urge incluir en los estatutos un capítulo detallado de las obligaciones y especificar tareas como expedir los reglamentos y delegar lo que corresponda en las juntas de competencia; aprobar las normas o reglamentos internos que permitan la correcta organización, desarrollo, promoción y/o explotación de las competencias oficiales que organiza; hacer las elecciones que corresponda según los estatutos o las leyes, y removerlas libremente, todo lo cual hoy es terreno difuso en el reglamento.



4. Más ojos sobre los ingresos



Un punto clave que se pretende es establecer las fórmulas de distribución de los apoyos económicos a favor de los

clubes miembro provenientes de los contratos en materia de transmisión por televisión del FPC, apuestas deportivas, y cualquier otro negocio jurídico cuya explotación exclusiva no corresponda a la Dimayor. Eso exige que sea la asamblea la que "examine, apruebe o impruebe" los estados financieros de fin de ejercicio, las cuentas que deban rendir los administradores, las directrices económicas y el presupuesto anual de funcionamiento, además de considerar y aprobar el informe del presidente sobre el estado de los negocios y el informe del revisor fiscal en la Asamblea Ordinaria de Asociados.



En las propuestas aparecen también ideas sobre disponer de los excedentes del respectivo ejercicio y fijar la destinación de los mismos para el desarrollo del objeto social (el fútbol local) y crear, cuando se considere necesario para el manejo de las competiciones o eventos deportivos de cualquier nivel, comisiones específicas, accidentales,

fijándoles funciones y designando sus miembros. ¿Entonces al presidente qué le quedará? La celebración actos o contratos cuya cuantía exceda los 1.000 SMMLV.



Un punto clave es regular los conflictos laborales entre clubes y jugadores o empleados de distintas índoles, asunto que ha generado conflictos de la talla del que Cortuluá le ganó a Nacional, por 5 millones de dólares.





5. Pérdida de afiliación



Después de la nefasta experiencia de Cadena y el Cúcuta Deportivo, los presidentes esperan que, además de las obligaciones vigentes de presentación a los partidos y cumplimiento de las normativas generales, se incluya una novedad: que se suspenda la afiliación al club que mantenga vigentes seis (6) meses la situación que ha motivado la suspensión, salvo en el caso de la pérdida del reconocimiento deportivo, evento en el cual el club conservará la afiliación hasta que subsane la situación a través de la renovación del respectivo reconocimiento; o mediante su reemplazo por una nueva institución con reconocimiento deportivo vigente, y que además cumpla con los demás requisitos exigidos estatutaria y legalmente.



6. Las inscripciones de jugadores



Actualmente se especifica que, durante un partido, en la planilla de juego pueden inscribirse once (11) jugadores titulares y cinco (5) suplentes y efectuarse únicamente tres (3) cambios, pero se espera incluir una modificación para tener 7 suplentes, aunque se mantengan los tres cambios, lo cual amplía las posibilidades para los entrenadores.



Además se pide que puedan figurar un mínimo de doce (14) jugadores colombianos de los dieciséis (hasta 18) jugadores inscritos permitidos.



7. ¿No a parientes de directivos?



En aras de la transparencia y para evitar conflictos de intereses, se mantiene la autonomía del presidente para crear los cargos que estime convenientes, nombrando las personas que deban ocuparlos y fijando sus funciones y remuneraciones, pero con una novedad: ningún cargo podrá ser ocupado por los parientes en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de los representantes legales, miembros de Junta Directiva o Comité Ejecutivo, o funcionario de los clubes miembros de la Asamblea General, del revisor fiscal o de los funcionarios de la Dimayor. Hoy en día, se presentan casos de funcionarios de Dimayor que son de la familia de directivos.