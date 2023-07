Millonarios y Nacional se retan en amistoso: equipos con novedades

No hubo mucho tiempo para descansar tras jugar la gran final de Liga BetPlay I-2023, que terminó en la estrella 16 para Millonarios. Los de Alberto Gamero se citan antes de dos semanas con Nacional, en medio de la preparación para los torneos del segundo semestre del año.



Los verdolagas no solo vienen de perder a su técnico Paulo Autuori, también sufrieron las bajas de Nelson Palacio, quien fichó con Real Salt Lake de la MLS, y la del brasileño Francisco da Costa, que tras una floja temporada regresó al Bolívar. Además, Yerson Candelo y Jarlan Barrera tampoco continuarían y son grandes ausentes.



Al frente de Nacional como técnico encargado, quedó William Amaral, quien venía trabajando como asistente de Autuori. En la lista de viajeros destacan varios referentes del equipo como Dorlan Pabón, Sebastián Gómez y Jefferson Duque, pero también fueron incluidos seis juveniles. Emilio Aristízabal, hijo de Víctor Hugo, es uno de ellos.



El verde antioqueño también cuenta con Neyder Moreno, quien regresó del préstamo en Santa Fe, y con Álvaro Angulo, quien fue baja por lesión durante varios meses. El lateral viene de tener minutos ante Patronato en Libertadores y espera ganarse el puesto en el amistoso ante Millonarios.

El que aún no entrega muchas noticias es Millonarios, que mantendrá la base del equipo campeón para el segundo semestre. En la lista de ausentes están Óscar Vanegas y Ómar Bertel, además Óscar Cortés -quien iría al Lens de Francia- y de dos jugadores que no seguirían en el club: Israel Alba y Luis Carlos Ruiz.



Antes de emprender su viaje a Fort Lauderdale, el arquero Juan Moreno reconoció que "Empezar otra temporada y esperar que las cosas nos salgan bien. No hubo mucho tiempo para celebrar y llegamos con los pies sobre la tierra, este campeonato va a ser más difícil. Ahora el rival a ganar es Millonarios y nosotros trataremos de empezar de la mejor forma. Nacional que es un equipo muy importante y trataremos de hacer las cosas bien fuera del país. Es importante medirse en pretemporada con equipos así".

Millonarios vs Nacional

Día: Sábado, 8 de julio

Hora: 5:30 pm (hora colombiana)

Lugar: Lockhart Stadium, Fort Lauderdale, Florida

TV: Star +