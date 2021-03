¿Oferta a la vista? América tendría claro qué quiere de Yesus Cabrera

El volante cartagenero Yesus Cabrera es uno de los jugadores mejor cotizados de la liga colombiana, pues según cifras de Transfermarkt su valor en el mercado es de 1.8 millones de euros. Regresó al equipo en 2018 y ya suma 88 partidos, 12 goles y 17 asistencias, desde ese entonces, por todas las competencias que ha disputado.



El '10' es bicampeón con los rojos y ha tenido una buena temporada, así que el club ya habría tomado una decisión sobre su futuro, puesto que su contrato vencerá el 30 de junio. Al parecer, se trataría de una tentadora oferta para que firme por tres años. Hace apenas unos días, ‘Matics’, cuenta especializada en análisis de datos dentro del fútbol latinoamericano, destacó los números de Yesus, quien es el segundo jugador con más opciones claves creadas en la Liga.

La posible renovación de Yesus parece gustar a los hinchas en las redes sociales, luego que la información empezara a manejarse en Cali. Sin embargo, muchos hablan de renovación pero no están de acuerdo con que sea por tres años. Amanecerá y veremos...



El cartagenero de 30 años ya había estado con América en 2015, cuando llegó procedente del Real Cartagena, como una de las figuras del ascenso. Sin embargo en esa oportunidad no tuvo tan buenos números. Estuvo en Deportivo Pasto y Once Caldas. Regresó al rojo caleño para el 2018 y ha sabido ganarse un puesto clave en el equipo.



El 2019 fue el mejor año en su carrera deportiva, pues disputó 50 partidos en los que marcó 7 goles y se reportó con el doble de asistencias. Quedó en la historia de aquella recordada estrella 14 que ganaron frente al Junior, final que jugó aunque sin ser titular. Un año después, frente a Santa Fe, la historia fue otra. Titular indiscutible en ambos encuentros y marcó el primer gol en la ida, global que terminó 3-2.



América jugará este miércoles por la jornada 16 frente a Millonarios, un duelo clave pensando en la clasificación. Los azules llegan instalados en los ocho, y los rojos, están al acecho del grupo; tendrán que ganar para mantener sus opciones vivas.