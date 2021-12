Tolima sacó de carrera al América y puso un pie en final de la Liga

Deportes Tolima derrotó 0-1 en jornada matinal al América de Cali en partido de la quinta fecha del cuadrangular B de la Liga Betplay II-2021 que estaba aplazado por el mal estado de la cancha del Pascual Guerrero, y quedó con un pie en la final, eliminando de paso al cuadro escarlata.



Con este resultado, el elenco ‘vinotinto y oro’ sumó 11 puntos y quedó con la mejor opción de ser finalista, si al menos empata con Alianza Petrolera en Ibagué. Los 11 puntos y +6 en la diferencia de gol, por 8 de Millonarios (+3) y América (6) lo tienen hoy en una situación inmejorable.



A los rojos se les complicó demasiado la salida desde el fondo, porque no lograban hilvanar más de tres toques consecutivos y aparte Deinner Ramos fue egoísta cuando logró pasar el duro bloque defensivo ‘pijao’. Tampoco fue afortunada la actuación de Mauricio Gómez, cuyos centros por la izquierda pocas veces encontraron un compañero como destinatario.



Nuevamente se vio un equipo plano y sin variantes, en el que no pesaron sus hombres de avanzada, errático en las entregas y merced a lo que proponía el rival.



Los visitantes montaron un cerco inexpugnable de casi 7 hombres y además se vieron favorecidos por la lentitud de América en el momento de pisar el área de Cuesta. Hasta Ómar Albornoz bajó hasta mitad de cancha para evitar que el balón llegara limpio al último tercio.



Daniel Cataño se echó al hombre la propuesta ofensiva del conjunto ‘vinotinto y oro’, creando muchos problemas a una zaga atornillada.



Al minuto 2 de la reanudación (10 del partido), Kevin Andrade se equivocó en la salida y Daniel Cataño no pudo maniobrar ante el buen achique de Joel Graterol.



En el 14, Arrieta ganó un balón a Junior Hernández tras centro de Adrián Ramos y tampoco tuvo espacio para vencer a Cuesta.



En el minuto 22 Tolima pidió como penalti una presunta falta sobre Caicedo y luego Ramos no pudo recepcionar bien un centro desde la izquierda.



Arrieta volvió a aparecer a los 32 por la derecha con una bonita acción individual sobre Sergio Mosquera tras recibir pase de Deinner, aunque la pelota no encontró ningún compañero para superar a Cuesta.



Daniel Cataño probó con un tiro libre a los 38 y el esférico pegó en el travesaño. América intentó una salida rápida tras un ataque del Tolima y Cristian Trujillo le cometió falta a Deinner Quiñones, con lo cual recibió la tarjeta amarilla.



En el inicio del segundo tiempo, William Parra entró por Cristian Trujillo –quien estaba amonestado–en el Tolima.



Tras un tiro de esquina de Albornoz por izquierda el esférico le quedó a Luis Miranda, quien cabeceó por encima frente a Graterol.



Cataño metió un centro al área desde la izquierda, pero no llegaron Albornoz ni Miranda a rematar a los 16, y luego Graterol evitó que Miranda le rematara a ras de piso.



Batalla probó con un remate a los 18 y Cuesta detuvo abajo. Jeison Lucumí reemplazó a Luis Alejandro Paz, lesionado, a los 19. Rodrigo Ureña también entró por Cristian Arrieta, golpeado, a los 27. Émerson Batalla ingresó por Mauricio Gómez a los 22.



Juan Fernando Caicedo tuvo una contractura muscular a los 23 y abandonó el campo para que entrara Gustavo Ramírez.



A los 24, América perdió un balón en ataque de Batalla tras falta a Lucumí, le quedó a Albornoz que sacó fácilmente a Andrade, metió el centro a Gustavo Ramírez y este definió a media altura ante la salida de Graterol para el 0-1.



Juan Pablo Nieto por Cataño a los 31, con lo que Hernán Torres reforzó su bloque medular.



William Parra le cometió falta fuerte a Ureña, pero solo vio la amarilla, mientras que Ómar Albornoz vio la roja por falta meterle un puño al mismo jugador chileno a los 38. Sin embargo, el árbitro John Hinestroza revisó el VAR y reversó la tarjeta para mostrarle la amarilla.



Andrey Estupiñán entró por Albornoz a los 41, pero más para apoyar a sus compañeros en contención.



Los últimos minutos fueron de angustia en el local, que al igual que ante Alianza Petrolera decidió meter pelotazos arriba sin ningún fruto. Una nueva eliminación para Juan Carlos Osorio y desazón en la hinchada roja.



Tolima no vencía al América como visitante en el Pascual desde el 2 de octubre del 2005. Por cumplir, el cuadro vallecaucano visitará a mitad de semana a Millonarios, que tiene una pequeña posibilidad matemática todavía.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces