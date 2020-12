¿Público en el Pascual para la final o no? Alcalde de Cali fue sincero

Santa Fe y América de Cali son los finalistas del fútbol colombiano para este 2020. El León eliminó con lo justo a Equidad, mientras que los escarlatas sorprendieron en su visita al Metropolitano. Premio merecido para los dos mejores del año.



Ahora bien, entre todo el análisis y diferentes aspectos que influyen en la gran final, un ítem empezó a sonar cada vez más fuerte: la presencia de público, reducido eso sí, en los estadios.

A primera hora de este lunes, el Ministro del Deporte habló en Win Sports sobre la recomendación hecha a Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, para que se solicite al Ministerio de Salud la entrada de aficionados.



“"Le dije que vale la pena que hoy lunes se haga la solicitud al Ministerio de Salud para mirar si en estas finales podemos tener algo de aforo”, señaló en el programa ‘Primer Toque’.

​

Pues bien, el Alcalde de Cali se refirió tiempo después, en sus redes sociales, respecto a dicha cuestión. Para tristeza de los aficionados americanos, el trino es poco alentador.

​

“Soy América total. Y me encantaría ver a la mecha contra Santa Fe, pero me es imposible acceder a tener público en el Pascual Guerrero, atravesamos momentos realmente difíciles con la Pandemia y 10 mil personas en el Estadio durante tanto tiempo es complicado”, escribió el alcalde Jorge Iván Ospina.



Así pues, la capital vallecaucana se bajaría del bus en cuanto a presencia de hinchas se refiere. Y justamente esto influiría también para el juego de vuelta en Bogotá, teniendo en cuenta que no sería lógico y justo, deportivamente hablando, que un equipo cuente con ese beneficio y el otro no. Esperando, por supuesto, la decisión que pueda tomar la alcaldesa Claudia López respecto a El Campín.