América vs. Nacional: fecha del partido especial de Juan Carlos Osorio

América de Cali y Atlético Nacional se enfrentará próximamente por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2021. Será un partido especial, pues Juan Carlos Osorio enfrentará a su exequipo y llega con la obligación de ganar, pues es criticado por la afición escarlata, que tendrá en la mira al director técnico si no saca un buen resultado en el Pascual Guerrero.



La Dimayor informó las fechas y horarios de la 15ª jornada del fútbol de Primera División en Colombia, y confirmó que América y Nacional jugarán el domingo 24 de octubre, a las 6:05 p.m., en un partido que genera mucha expectativa por todo su decorado.



Además, en la fecha 15 Millonarios recibirá a Junior en el estadio El Campín, de Bogotá.



Estos son los horarios de la fecha 15:



21 de octubre



Once Caldas vs La Equidad

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win+



22 de octubre



Jaguares FC vs Envigado FC

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+



Deportes Quindío vs Alianza Petrolera

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win/Win+



23 de octubre



Patriotas FC vs Deportivo Pereira

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win+



Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win+



Independiente Medellín vs Deportes Tolima

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Millonarios FC vs Junior FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



24 de octubre



Águilas Doradas vs Deportivo Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win+



América de Cali vs Atlético Nacional

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



Atlético Huila vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win/Win+