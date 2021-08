América buscará en Envigado su tercer triunfo consecutivo en Liga

América de Cali ha tenido un positivo comienzo en la Liga Betplay II-2021) bajo la orientación de Juan Carlos Osorio y este domingo (4:00 p.m.) se presenta en el Polideportivo Sur ante Envigado con el objetivo de mantener el liderato.

El plantel tuvo que dividirse por el amistoso simultáneo en New Jersey frente al DIM, para el cual se eligieron 7 jugadores de los que habitualmente trabajan en Cascajal, pero la prioridad es el campeonato local.



La estadística muestra una paternidad de los 'diablos' sobre el conjunto naranja, que con la dirección técnica de un estudioso como José Alberto Suárez es un rival más fuerte en la parte táctica.



De hecho, los partidos ante Jaguares cuando Suárez estuvo allá resultaron muy complicados para América, especialmente por su planteamiento en defensa y las transiciones de defensa a ataque.



Osorio le dio a Kevin Andrade la posibilidad de ser lateral derecho, posición en la que volverá a aparecer, seguramente al lado de Jorge Segura, Jhon Palacio y Elvis Segura.



En el sector de volantes irían Carlos Sierra y Rodrigo Ureña, junto a Deinner Quiñones, como extremos Jeison Lucumí y Gustavo Torres, alternando con Adrián Ramos.



Para todo el plantel es claro que todavía no se ha alcanzado el nivel esperado, pero los resultados han sido positivos y la idea es mejorar las falencias prsentadas.



Datos en el previo



Envigado no perdió en los últimos cinco partidos como local frente a América de Cali en Liga (2 victorias, 3 empates). Es su mayor racha invicta en casa ante ese adversario en el torneo en el Siglo XXI.



El cuadro escarlata suma dos victorias consecutivas, ambas por un marcador de 3-1, ante Junior y Águilas Doradas. Desde septiembre de 2018, América de Cali no anotaba tres o más goles en dos partidos seguidos del torneo (2 en esa ocasión: 3-2 ante Atlético Bucaramanga y 3-1 ante Deportivo Pasto).



Deinner Quiñónes, con un gol y tres asistencias en dos fechas, es el jugador que más ocasiones ha generado en acciones a campo abierto (9) y el que más regates ha completado (10) en el torneo.



Estadio: Polideportivo Sur

Transmite: WIN Sports +

Árbitro: Árbitro: Diego Ruiz (Meta)

Asistentes: Richard Ortiz (Quindío) y Juan C. Vaca (Bogotá).



Formación probable:

América de Cali: Joel Graterol; Kevin Andrade, Jhon Palacio, Jerson Malagón, Elvis Segura; Rodrigo Ureña, Carlos Sierra, Cristian Rodríguez, Jeison Lucumí, Gustavo Torres; Adrián Ramos.

D. T.: Juan Carlos Osorio





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces