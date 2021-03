Por tres puntos más: América se enfrenta a un irregular Pereira

Deportivo Pereira es el escollo este domingo (3:30 p.m.) de América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero, en el objetivo de continuar su recuperación para meterse entre los ocho de la Liga BetPlay I-2021, que llega a su fecha 11.

La motivación del campeón colombiano aumentó con el triunfo 0-1 sobre Patriotas en el partido aplazado en Tunja y los rojos hacen cuentas de al menos 18 puntos de los 27 que les quedan en juego, por lo que ganarles a los ‘matecañas’ vuelve a ser prioridad para mantener viva la ilusión.



Una victoria en el Pascual le daría la posibilidad de acercarse a Jaguares, Junior, Nacional y Medellín, que por ahora son los conjuntos más cercanos para arrimarse a la consecución del cupo. El rival de turno es de los coleros del campeonato: Ocupa el puesto 17 con 6 puntos, producto de un solo encuentro ganado, 3 empates y 6 derrotas.



La última vez que se enfrentaron fue el 3 de noviembre del año pasado en la capital risaraldense, con victoria 0-1 de los ‘diablos’ en la fecha 17 de la Liga. El gol lo marcó Adrián Ramos.



Los dirigidos por Juan Cruz Real acabaron con una racha de tres empates consecutivos y esperan sumar de a tres en lo que viene para no decirle adiós de forma prematura a la intención de estar en los cuartos de final. Lo cierto es que en el escenario sanfernandino no han podido ganar aún.



Yesus Cabrera afirmó este sábado en rueda de prensa que: “sabemos que tenemos una deuda como local y estamos preparándonos de acuerdo con el modelo de juego de Pereira para atacar desde el primer instante e ir por los tres puntos”.



En cuanto al buen nivel que atraviesa, sostuvo que “dentro del modelo de juego que utilizaba el anterior técnico éramos todos importantes, era lo que en ese momento requería el equipo, ahora el ‘profe’ me ha ubicado en una posición en la que me he sentido cómodo, bien, he subido el nivel, pero son dos momentos diferentes, que he disfrutado mucho aquí en el club”.



De la diferencia de jugar como como extremo, como lo hizo ante Patriotas, o por el interior señaló: “Por la necesidad ese día el ‘profe’ me utilizó de extremo, obviamente no es mi fuerte, por ahí no tuvimos seguridad en el pase en ese primer tiempo, ya cuando nos incluye a Carrascal y a Paz en esa línea de tres tomamos el control del juego. En lo personal, tengo que seguir trabajando esa parte”.



También se refirió a que deben ser más eficaces en las llegadas al arco rival: “Tenemos que mejorar en ese aspecto porque hemos tenido opciones, estando de locales en ciertos momentos hemos dividido el juego, por lo que hay que tener mayor equilibrio”.



De acuerdo con lo hecho en el último compromiso en Tunja, se espera la continuidad de jugadores como Cabrera, Santiago Moreno, Jeison Steven Lucumí y la reaparición de Díber Cambindo, quien ya se recuperó de una fatiga muscular.



Por su parte, Duván Vergara y Adrián Ramos estarían listos para el clásico del jueves 11 de marzo en Palmaseca.



Datos en el previo



América de Cali no perdió ninguno de sus últimos cuatro enfrentamientos con el Pereira en la Liga (2 victorias, 2 empates); es su mayor racha ante el cuadro ‘matecaña’ desde que se juegan torneos cortos.



∗Los escarlatas no perdieron ninguno de sus últimos siete partidos del torneo (2 triunfos, 5 empates); no tiene una racha mayor sin derrotas en la máxima categoría desde 2017 (11: 5 victorias, 6 empates).



Pereira viene de vencer 2-0 a Once Caldas, cortando una racha de 11 partidos sin ganar en Liga (4 empates, 7 derrotas).



Rafael Carrascal es el único futbolista de América que ha completado al menos 250 pases en el Apertura 2021 (304).



Pereira es el equipo con menor precisión de pases en campo rival (63,9%) en la Liga actual.





Domingo 7 de marzo

Hora: 3:30 p.m.

Transmite: WIN Sports +

Estadio: Pascual Guerrero

Árbitro: Edilson Ariza (Santander)

Asistentes: Juan C. Vaca (Bogotá) y Geovanny Padilla (Bogotá).

Probable formación:

América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Héctor Quiñones; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Santiago Moreno; Jerson Steven Lucumi, Díber Cambindo.

D.T.: Juan Cruz Real.

Pereira: Harlin Castillo; Jherson Mosquera, Diego Peralta, Danny Cano, Diego Sánchez; Maicol Medina, Johnny Vásquez, Jorge Bermúdez, Delio Ángel Ramírez; Bryan Castrillón, Franco Arizala.

DT: Alexis Márquez.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces