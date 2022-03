América sigue repitiendo errores y no avanza en su juego: análisis

América de Cali continua sin levantar cabeza en la liga y en la noche de este martes perdió de visitante 2-1 contra Patriotas de Boyacá, que durante sus dos últimas salidas, ha logrado puntos muy importantes en su lucha por salir de las posiciones del descenso, ante un América que nuevamente deja muchas cosas por desear. Estas fueron las claves de una nueva derrota americana.



La cantidad de jugadores lesionados: Para comenzar a analizar el partido, se debe tener en cuenta que el equipo escarlata está bastante mermado por la lesiones de las últimas semanas, en el cual la mayoría son de jugadores que ya tenían un trasegar importante como titulares o tomando la forma de competencia.



Jugadores en posiciones no habituales: Por la situación descrita anteriormente, el técnico tuvo que optar por alinea a Didier Pino (mediocampista) como defensa central, que inició siendo pareja en la zaga con Brayan Medina, pero ante el discreto partido del joven defensor, Osorio tuvo que sustituirlo por Yaliston Martínez, que entró a ser lateral izquierdo y Brayan Vera pasó a jugar como defensor central, que ya lo había hecho en otros equipos, pero definitivamente no es su fuerte.



Poca respuesta de los cambios: Cuando el equipo se vio abajo en marcador no tuvo respuesta y dejó de tener aproximaciones en el arco defendido por Carlos Mosquera, ante el ingreso de Daniel Hernández, Alejandro Quintana y Joider Micolta que salió expulsado.



Equivocación en el sistema táctico y errores repetitivos: El sistema que implementó América desde inicio fue colapsando desde los segundos iniciales, en el cual Patriotas tuvo bastantes aproximaciones para generarle peligro a los escarlatas, que no podía salir de la presión e incluso cuando tuvieron el marcador a su favor. Para la parte final se replanteó mejor en los primeros minutos, pero nuevamente se perdió el enfoque cuando llegaron los cambios, en que el equipo quedó sin generación y reacción de juego. Además que se siguen repitiendo los errores en la salida del equipo desde el fondo.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15