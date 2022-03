Las declaraciones de Osorio que ya ‘sacan la piedra’ en América

América de Cali perdió en condición de visitante 2-1 contra Patriotas de Boyacá por la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2022, en el Estadio La Independencia de Tunja. Los dirigidos por el técnico Juan Carlos Osorio, tuvieron una noche para el olvido con una deplorable actuación, frente a un equipo boyacense que estuvo buscando durante gran parte del juego los tres puntos y al final los consiguió. Esto fue lo analizado por el estratega americano al finalizar el juego.

“Creemos que tuvimos un muy buen arranque de juego, abrimos el marcador a los 12 minutos en una gran jugada colectiva y a partir de allí, enfrentamos a un rival muy bien preparado, entrenado y dirigido. Hoy los poseedores de la pelota nuestra en el caso concreto de Larry Angulo fue muy positivo, pero lo receptores tanto cercanos, intermedios y alejados reconocieron muy poco el juego, los fijadores nunca participaron bien y peor aún, los compensadores nunca entendieron que tenían que hacer, y al final como suele ocurrir en el fútbol nuestro, cuando se defiende a campo abierto cualquier rival le hace daño a cualquiera”.



Asumió la responsabilidad nuevamente y referenció los errores colectivos: “Prefiero no hablar de los errores individuales, creo que colectivamente y me hago responsable de todo, culpable de la elección de la formación y de todos los errores que el equipo haya cometido, porque si vamos a hablar del micro y de los errores individuales, creo que eso quiere decir que entrenamos mal y que nos está faltando en el día a día”.



Por último fue interrogado sobre la sustitución de Adrián Ramos: “Fue una decisión propia, hay que entender que Adrián tiene 36 años y ningún jugador en el mundo del fútbol se puede recuperar en menos de 5 días, y someter a Adrián a dos juegos seguidos en tres días creo que es demasiado. El decidir que el iniciaba iba más por la parte del mensaje que podíamos enviar a la gente, porque seguramente de no haber iniciado, se podría interpretar como si lo estuviéramos castigando por los dos penales errados en el juego anterior y no tienen nada que ver, solamente protegerlo y entender que todos los jugadores necesitan el descanso adecuado para poder jugar a esta intensidad”.

Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15