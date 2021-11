'Si eso es suficiente para clasificar sería extraordinario': Osorio

América de Cali derrotó 3-0 al Pereira este sábado en el Pascual Guerrero y con 26 puntos sigue soñando con estar en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021, en una misión nada sencilla porque depende de otros cinco resultados.



El técnico Juan Carlos Osorio aceptó que si Dios tiene al equipo para eso, lo primero es ir a ganarle a un difícil rival como el Pereira y luego esperar el milagro. Estas fueron las respuestas del timonel rojo al final del encuentro ante los nariñenses.



Ante la decisión del club no permitir el ingreso de público pagando ¿Cómo recibió el acompañamiento de niños y jóvenes de las escuelas deportivas y colegios de la ciudad?

“Fue un ambiente fabuloso, extraordinario, lindo para nuestra niñez, para todos los niños que hoy tuvieron esa gran oportunidad de vivenciar un partido de fútbol profesional, afortunadamente el equipo jugó muy bien y logró un triunfo muy merecido, creo que la experiencia de cada uno de los niños fue extraordinaria. Como es bien conocido, me he manifestado con frecuencia y creo que de una manera suficiente, sugiriendo, implorando que esto sea de manera frecuente, que en todos los partidos haya miles de niños invitados, ellos indiscutiblemente no solo son el futuro de nuestro país sino el futuro del deporte colombiano y en este caso del fútbol. Me parece que fue una idea excelente, en la medida en que involucremos a nuestra niñez en eventos públicos, vamos a progresar como país”.



¿Qué destaca del aporte de Jerson Malagón?

“Los que tienen buena memoria deben recordar que Jerson jugó en la misma posición de hoy, de mediocentro, contra el Paranaense, en su momento, como suele ocurrir, hubo críticas destructivas, despiadadas, injustas, sobre el por qué jugaba en esa posición. Es nuestra tarea identificar a aquellos futbolistas que en algún momento puedan jugar en una segunda posición en que ellos se sienten lo suficientemente preparados y con condiciones para competir, eso lo diagnosticamos, lo corroboramos con un documento de entrada que se hace al comienzo de la temporada. Ese fue el caso de Jerson, hoy ante la tarjeta amarilla de Luis (Paz) y entendiendo que se iban a disputar muchas pelotas en el tercio medio, en el carril central, tomamos la decisión de excluir a Luis, que estaba cumpliendo un buen trabajo, pero su tarjeta lo iba a condicionar. Entre Rodrigo y Jerson, por los últimos entrenamientos optamos por Jerson y fue una decisión muy acertada, estamos muy contentos por lo que le aportó al equipo, esto es fútbol de alto nivel, es un juego colectivo, un juego de interacción en espacio compartido y creo que hay oportunidad para todos, le contribuyó al grupo para lograr un triunfo muy merecido y necesitado de parte nuestra”.



¿Qué fue lo más importante en la efectividad?

“Me parece que cada juego trae sus propios cuestionamientos, planteamientos y propios signos de interrogación. Hoy era tratar de agrupar mucho más a un equipo que se junta bien en el tercio medio, tratar de desequilibrar y liberar a los extremos para el uno contra uno, buscamos siempre extender esos intervalos entre el central y lateral, y tener organizaciones ofensivas intersectoriales que nos dieran la posibilidad de controlar el juego interiorizando a uno de nuestros laterales, creo que lo hicimos muy bien y al final esa eficacia, Gustavo llegando de segundo 9 es un jugador con gol, lo hizo contra Tolima, hoy lo repite, y de allí para adelante ya el control del juego en el tercio medio controlamos el juego y encadenamos por muchos pasajes muchos pases para poder aprovechar a los volantes llegadores, especialmente a Larry, en una función muy parecida a la de Baldomero en Nacional, creo que nos dio muy buen resultado”.



¿El América del segundo tiempo es el que quiere ver?

“Ese es un tema muy debatible, porque muy pocos equipos en el mundo logran ese patrón de juego, creo que en fútbol profesional y en una Liga como la nuestra, con tantos equipos jugando con un 4-2 fijo y a transiciones en cualquier momento un partido se torna cuesta arriba. Me aguanto la tentación de caer en ese tema, porque todos los partidos y rivales son diferentes, para el juego de hoy, haber incluido a Jerson ayudó muchísimo para jugar un muy buen segundo tiempo, pero cada rival juega con necesidades diferentes”.



¿Clasificar por encima de otros equipos será un milagro?

“Vamos a preparar muy bien el próximo juego contra un gran rival, un rival revelación, entre comillas, el de arriba barajará y si eso es suficiente para clasificar sería extraordinario, una gran oportunidad, un equipo que viene mejorando y cada día se le ve una mejor idea de juego, de lo contrario, terminar, como hemos decidido con los jugadores, de una manera muy digna representando a esta gran institución, tratar de ir ganar y que el resultado nos dé esa gran posibilidad de estar entre los ocho”.



