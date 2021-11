América, por un buen comienzo en cuadrangulares ante Millos 

América de Cali ha tenido que experimentar en los últimos años lo que representa que le cierren las puertas por los actos cometidos por un sector de su barra brava. Este domingo no será la excepción y aunque el Estadio Romelio Martínez sí le da bienvenida, deberá hacerlo a puerta cerrada para recibir a Millonarios en el primer partido del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2021.



Hubo muchas dudas por los altos de desplazamiento, así como no poder tener en las tribunas que pagaran sus entradas, y cuando se creía que tendría que conseguir un escenario más cercano, los tiempos no coincidían para dar más vueltas y los directivos decidieron: “En Barranquilla me quedo …”.

La capital atlanticense, la casa de la Selección Colombia, será nuevamente la del equipo vallecaucano como ocurrió en la Copa Libertadores del presente año cuando perdió 1-3 con Atlético Mineiro.



En esta ocasión debe hacerlo a hacerlo a puerta cerrada, con amenaza de boicot de parte de una parte de los aficionados del Junior, que no quieren que uno de los clásicos del fútbol colombiano se juegue en su ciudad.



Este domingo (6:00 p.m.) el objetivo será iniciar con los tres puntos en el bolsillo ante un rival que viene de derrotar con justicia 1-3 a Nacional en Medellín y que durante este semestre ha dado pruebas de su buen a sincronización bajo la dirección de Alberto Gamero.



Concentración en defensa y presión alta con efectividad para aprovechar la alta temperatura y la humedad de la nueva sede, se convierten en los pilares de una estrategia que debería dar frutos ante un rival serio y complicado que cada día luce más firme entre los candidatos a la final.



El técnico Juan Carlos Osorio ha reconocido últimamente que cometió errores y que su idea de rotación no debe aplicarse en un torneo corto como el colombiano, y evidentemente en las últimas dos fechas ha mantenido un grupo base que reaccionó al final de la fase regular de la Liga BetPlay y contra todos los pronósticos se clasificó octavo, teniendo una de las opciones más remotas.



Datos en el previo

Millonarios solo ha perdido uno de sus seis partidos de fase final ante América de Cali en Primera División desde 2002 (3V 2E), 1-2 en el cuadrangular del Apertura 2019.



El conjunto capitalino ha ganado en sus tres visitas al conjunto caleño durante esta racha.



América de Cali ha ganado sus últimos tres partidos de cuadrangular final como local y ha perdido solo dos de los nueve más recientes (7V).



Millonarios no ha perdido en sus últimos tres partidos de cuadrangular final como visitante (1V, 2E), después de haber perdido 13 de las 16 visitas anteriores de este tipo (3V).



Deinner Quiñónes, de América de Cali, es el jugador de la Liga BetPlay II-2021 que más regates ha completado (55) y es el que más chances ha creado (41), completando siete asistencias hasta la fecha.



Entre los jugadores aún en competencia, ninguno ha acertado más pases en campo rival que David Macalister Silva, de Millonarios (507), con un 77.4% de efectividad (655 intentados).



Estadio: Romelio Martínez (Barranquilla)

Domingo 28 de noviembre

Hora: 6:00 p.m.

Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Wílmar Roldán (Antioquia)

Asistentes: David Fuentes (Cesar) y Javier Patiño (Meta).



Probable formación:

América de Cali: Diego Novoa; Cristian Arrieta, Kevin Andrade, Marlon Torres, Pablo Ortiz; Luis Alejandro Paz, Larry Angulo, Rodrigo Ureña, Deinner Quiñones; Jeison Lucumí; Adrián Ramos.

D. T.: Juan Carlos Osorio.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces