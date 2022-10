América de Cali recibe a Jaguares: ¡A volver a enderezar el camino!

Este miércoles, América de Cali recibirá a Jaguares de Córdoba por la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio Pascual Guerrero, a partir de las 8:05 de la noche. En el cual el conjunto americano está con la obligación de ganar, por los puntos que perdió en los últimos partidos y la compleja situación de la tabla de posiciones.



El equipo luego de caer en el clásico el domingo pasado contra el Cali, retornaron a los trabajos de recuperación física en la tarde del lunes, especialmente con el grupo titular. Mientras que el resto que tuvo poca participación, hicieron trabajo diferenciado. El martes hicieron énfasis desde lo táctico, para terminar la preparación del juego contra Jaguares.

El plantel tendrá varias novedades: John García y Juan Camilo Portilla no podrán estar disponibles por la expulsión que sufrieron ambos por la doble tarjeta amarilla, y Brayan Vera será esperado hasta último momento por la molestia que sufrió en el partido anterior. Además, Joel Graterol no será convocado, porque estará haciendo un trámite de visado en Bogotá. Por el lado positivo, jugadores como el lateral Cristian Arrieta y Iago Falque están disponibles nuevamente tras superar las dificultades médicas y físicas.



Datos previos



Jaguares de Córdoba está invicto en sus últimos cinco partidos ante América de Cali en Primera División (1V 4E), la racha más larga de cualquiera de estos equipos en este enfrentamiento.



Los últimos dos partidos de América de Cali como local en Primera División acabaron con el mismo marcador (0-0). El último registro de tres empates sin goles jugando como local fue en febrero de 2021.



Tras ganar su último partido como visitante (1-0 a Once Caldas), Jaguares buscará hilar triunfos fuera de casa en un mismo campeonato desde agosto de 2021 (2V).



Deiner Quiñones, de América de Cali, es el jugador con mayor promedio de remates por partido (1.8) entre los que disputaron al menos 15 juegos y aún no pudieron anotar por Liga BetPlay DIMAYOR II-2022.



América de Cali es, junto a Deportivo Pasto, el único equipo que no recibió goles en tiempo agregado de juego por Liga BetPlay DIMAYOR II-2022.



Alineación probable



Diego Novoa; Esneyder Mena, Kevin Andrade, Brayan Medina, Elvis Mosquera; Daniel Quiñones, Carlos Sierra, Diener Quiñones, Juan David Pérez; Adrián Ramos y Gianfranco Peña.

D.T.: Alexandre Guimaraes





Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 8:05 p.m.

T.V.: Win Sports +

Árbitro: Edilson Ariza (Santander)

VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred - Cali

En Twitter: @AriasJuan_15