Debuta el campeón: América está listo para enfrentar a Águilas

Llegó el momento del debut. América de Cali abrirá su participación este domingo (4:00 p.m.) en la Liga BetPlay I-2021 estrenando su título de la temporada pasada frente a Águilas Doradas, pero no lo hará en el Pascual Guerrero sino en el Francisco Rivera Escobar, de Palmira, como lo hizo alguna vez antes de irse al descenso, hace 9 años.



Tampoco tendrá a todos sus habituales titulares, ya que cuatro de ellos están sancionados y uno más, su capitán y goleador, vivió hace una semana una novedad física y se entrena de manera moderada, por lo que su retorno será escalonado y bajo permanente observación del Departamento Médico.



Mientras Luis Alejandro Paz debe pagar la fecha que estaba pendiente desde el campeonato pasado, Marlon Torres, Yesus Cabrera y Duván Vergara recibieron dos jornadas de inhabilidad por el lenguaje utilizado en un video de la celebración de la estrella 15, dedicado a Teófilo Gutiérrez. A ellos se suma Adrián Ramos por la situación ya referida, ante lo cual el técnico Juan Cruz Real tendrá que echar mano de sus mejores opciones en el resto de la plantilla.



Una de las posibilidades es que el zaguero central bogotano Jerson Malagón haga su primera aparición al lado de Pablo Ortiz, aunque también está Felipe Jaramillo, que en otras ocasiones jugó en esa posición. Por su rendimiento y liderazgo los jugadores que más podrían extrañarse son Luis Alejandro Paz y Adrián Ramos, pero la idea del entrenador argentino es que en el funcionamiento colectivo no se sientan las bajas.



La confianza para obtener los primeros tres puntos en el certamen estará puesta en el arquero Joel Graterol, la experiencia de Rafael Carrascal, el chileno Rodrigo Ureña y el peruano Marco Aldair Pérez, así como la calidad técnica, explosión y ganas de los juveniles Luis Sánchez, Santiago Moreno y Carlos Cortés Barreiro.



Precisamente, Ureña expresó sobre Águilas: “Sabemos que el rival juega muy bien, tiene una muy buena capacidad táctica y también física, esperemos poder plantear un partido inteligente, desde nuestro juego poder llevarlo a lo que queremos y hemos trabajado durante la semana, obviamente queremos quedarnos con el triunfo, porque es muy importante empezar con pie derecho el torneo nacional”.



Por su parte, Juan Cruz Real dijo del rival antioqueño: “Es un equipo que se ha reforzado, que tiene un entrenador nuevo que intenta ser protagonista en los campeonatos y seguramente va a ser muy difícil. Es un equipo que siempre arma buenas plantillas”.



El timonel gaucho agregó que “independientemente de que no vamos a jugar en el Pascual y vamos a ser locales en un estadio y una cancha que no son los nuestros la intención va a ser la misma, plantear el partido desde el inicio buscando conseguir los tres puntos, son jugadores importantes que nos van a faltar, pero la idea va a ser la misma, jugaremos el partido desde el inicio en busca de conseguir los tres puntos, respetando al rival, porque es un rival difícil, pero enfocados en lo que podemos hacer nosotros y entendiendo que tenemos que pisar fuerte de entrada”.



La reseña estadística del conjunto escarlata en el Estadio Rivera Escobar ante diversas contingencias es positiva, muestra 37 partidos: 23 triunfos, 10 empates y solo 4 derrotas, con 79 goles a favor y 42 en contra.



En Águilas Doradas asumió recientemente el técnico cartagenero Hubert Bodher, quien ha demostrado su capacidad en la parte táctica y tiene jugadores clave en ataque como Álvaro Angulo, John Pérez y Elíser Quiñones.



Alineación probable

América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Jerson Malagón (Felipe Jaramillo), Pablo Ortiz, Nicolás Giraldo; Rodrigo Ureña, Rafael Carrascal, Luis Sánchez, Santiago Moreno, Emerson Batalla; Marco Aldair Rodríguez (Carlos Cortés Barreiro).

D.T.: Juan Cruz Real.



Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).



Hora: 4:00 p.m.



TV: Win Sports +.



Estadio: Francisco Rivera Escobar, de Palmira.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces